أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الثلاثاء من بنك الخرطوم





أعلن بنك الخرطوم نشرة أسعاره لشراء وبيع العملات الأجنبية في السودان ليوم الثلاثاء، الموافق 20 يونيو 2023م. وجاءت أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي كما يلي.

سعر الريال السعودي فى بنك الخرطوم

التحويل

148.67 جنيه للشراء.

149.78 جنيه للبيع.

النقد

147.18 جنيه للشراء.

149.78 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك الخرطوم

التحويل

155.45 جنيه للشراء.

156.62 جنيه للبيع.

النقد

154.29 جنيه للشراء.

156.62 جنيه للبيع.

الخرطوم (كوش نيوز)