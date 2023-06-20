إيران: تطوير العلاقات محور مباحثات وزير خارجيتنا مع أمير قطر





أعلنت طهران، الثلاثاء، أن تطوير العلاقات والتعاون الثنائي مع الدوحة هو محور المباحثات بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

والتقى عبد اللهيان، صباح اليوم، أمير قطر في زيارته الإقليمية إلى دول الخليج التي تشمل أيضا عمان، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء “إرنا” الإيرانية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، قوله إن “تطوير العلاقات والتعاون الثنائي بين طهران والدوحة من أهم محاور الاجتماع بين وزير الخارجية وأمير قطر”.

وقال كنعاني: “التقى أمير عبد اللهيان، صباح اليوم الثلاثاء، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في زيارته الإقليمية إلى دول الخليج”.

وأضاف أن عبد اللهيان أبلغ تحيات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أمير دولة قطر، معربا عن “تقديره لجهود الدوحة ومبادراتها الطيبة في السنوات الأخيرة لحل المشاكل الإقليمية”.

وتابع: “شدد وزير الخارجية في هذا الاجتماع على تميز العلاقات السياسية بين إيران وقطر، وأكد ضرورة زيادة العلاقات التجارية بين الجانبين تماشيا مع مستوى العلاقات السياسية الوثيقة والودية بين البلدين”.

وأوضح كنعاني أن “وزير الخارجية اعتبر عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، في أقرب وقت فرصة جيدة لتسريع زيادة التفاعلات التجارية بين البلدين”.

وأردف: “كما كانت قضية النقل والعبور خاصة في المجال البحري وتفعيل مجالات التعاون في النقل عبر موانئ البلدين من بين الموضوعات الأخرى التي أكدها وزير خارجية بلادنا في هذا الاجتماع، والتي لقيت تجاوبا ايجابيا من الجانب القطري”.

وصباح اليوم، وصل وزير الخارجية الإيراني إلى العاصمة القطرية لبحث قضايا إقليمية ودولية، بحسب إعلام إيراني.

وذكرت قناة العالم الإيرانية، أن عبد اللهيان وصل فجر اليوم على رأس وفد دبلوماسي للقاء كبار المسؤولين القطريين والتباحث معهم.

وبعد قطر سيتوجه الوزير عبد اللهيان إلى مسقط للتشاور مع السلطات العمانية، بحسب المصدر نفسه.

سكاي نيوز

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