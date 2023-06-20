تحديد 14 أغسطس موعدا لمحاكمة ترامب بقضية الوثائق السرية





حددت قاضية فيدرالية بولاية فلوريدا الأمريكية يوم 14 أغسطس / آب المقبل موعدا لبدء المحاكمة الجنائية للرئيس السابق دونالد ترامب، في القضية المتعلقة باحتفاظه بوثائق حكومية سرية.

وذكرت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية إن القاضية إيلين كانون طلبت الثلاثاء من المدعين العامين بوزارة العدل ومحامي ترامب تقديم جميع الالتماسات السابقة للمحاكمة بحلول 24 يوليو/ تموز المقبل.

وقالت الشبكة إن الخبراء لا يتوقعون أن تبدأ المحاكمة بهذا التوقيت المبكر، نظرًا للوقت اللازم لحل المشكلات القانونية المعقدة قبل أن تبدأ هيئة المحلفين في الاستماع إلى الشهادة وتقديم الأدلة.

ويواجه ترامب 37 تهمة جنائية في إطار قضية الوثائق السرية، دفع ببراءته من جميعها في جلسة استماع عقدت أمام محكمة فدرالية، في وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري.

وتتهم المحكمة ترامب بالاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير قانوني، بعد انتهاء ولايته وكشف أسرار حساسة تتعلق بالدولة لأشخاص لا يحملون تصاريح أمنية، وهي قضية يمكن أن تصل عقوبتها إلى عقود من السجن.

ويعد ترامب أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يلاحق أمام محكمة فدرالية.

وفي نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن ترامب ترشحه للانتخابات الأمريكية المقبلة، متحديا جميع الإجراءات القانونية والاتهامات الموجهة ضده.

سكاي نيوز

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