مقتل 4 إسرائيليين في إطلاق نار قرب مستوطنة عيلي جنوب نابلس





أعلن الإسعاف الإسرائيلي عصر اليوم الثلاثاء مقتل 4 إسرائيليين من أصل 7 تعرضوا لهجوم مسلح قرب مستوطنة “عيلي” جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

في الأثناء، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار على فلسطيني يشتبه بتنفيذه العملية، مضيفا أنه يقوم بعملية تمشيط بحثا عن مشتبه به ثان بإطلاق النار على مستوطنين وجنود كانوا في محطة للحافلات قرب المستوطنة المقامة على أراضي قريتي اللبّن الشرقية والساوية بين مدينتي رام الله ونابلس.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن مسلحا فتح النار من بندقية “إم-16″، موضحا أن المهاجم ترجل من سيارة توقفت في الشارع الرئيسي وفتح النار على اثنين من المشاة، ثم اقتحم محطة وقود وفتح النار على مزيد من الأشخاص داخل موقف للحافلات.

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات إلى المنطقة، وأغلق الطرق المؤدية إلى المستوطنة، كما أصدر أمرا للمستوطنين بلزوم منازلهم.

وبذلك يرتفع عدد القتلى من المستوطنين والجنود إلى 28 منذ بداية العام الجاري، في هجمات فلسطينية.

الفصائل الفلسطينية تُبارك

وباركت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إطلاق النار قرب مستوطنة “عيلي” شمال رام الله.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع “إن العملية البطولية تأتي ردا على عدوان الاحتلال الصهيوني على مدينة جنين”.

كما باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين العملية، واعتبرتها “ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال المتصاعدة” بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت الحركة أن تهديدات الاحتلال لا تخيف الشعب الفلسطيني، وأن المقاومة مستعدة لمواجهة أي تصعيد.

سكاي نيوز

الجزيرة