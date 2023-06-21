وجودها غير معتاد.. حاملة طائرات صينية في مضيق تايوان وتايبيه ترسل قوات لمراقبتها





قالت وزارة الدفاع التايوانية إن حاملة الطائرات الصينية شاندونغ أبحرت عبر مضيق تايوان، وهو ما دفعها لإرسال قوات مناسبة لمراقبتها.

كما أشارت وزارة الدفاع إلى أنها تعقبت 19 طائرة و5 سفن حربية صينية في محيط تايوان خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت إن طائرة مضادة للغواصات رُصدت بعد توغلها في الركن الجنوبي الغربي لمنطقة الدفاع الجوي التايوانية، ولم تعبر أي طائرة صينية خط الوسط لمضيق تايوان.

ومنذ نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949، تعتبر الصين تايوان مقاطعة لم تنجح في إعادة ضمها لباقي أراضيها.

وتراجعت العلاقات بين بكين وتايبيه إلى أدنى مستوياتها منذ وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى السلطة قبل أكثر من 10 سنوات، لا سيما في السنوات الأخيرة، وكثفت الصين توغلاتها العسكرية في محيط الجزيرة.

وتراقب تايبيه السفن الحربية الصينية في مضيق تايوان باستمرار، وتصدر عن ذلك بيانات شبه يومية، ويعد وجود سفينة “شاندونغ” أمرا غير معتاد.

وتعود آخر مرة أبلغت فيها السلطات التايوانية عن وجود حاملة الطائرات الصينية في مضيق تايوان إلى مايو/أيار الماضي، كما نشرت في المضيق في أبريل/نيسان الماضي خلال المناورات العسكرية الكبرى الأخيرة لبكين حول الجزيرة.

كما شوهدت الحاملة أيضا بالمضيق في مارس/آذار 2022، قبل أن يتحدث الرئيس الصيني هاتفيا مع نظيره الأميركي جو بايدن.

وتعد “شاندونغ” واحدة من حاملتي الطائرات الصينيتين، وهي الوحيدة التي بنيت بالكامل في البلاد، ودخلت الخدمة في ديسمبر/كانون الأول 2019.

سكاي نيوز

الجزيرة