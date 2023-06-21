روسيا: يجب إتمام خارطة طريق للتطبيع قبل الحديث عن لقاء أردوغان والأسد





قال مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، إنه يجب الانتهاء من إعداد “خارطة الطريق” المتعلقة بتطبيع العلاقات التركية السورية قبل الحديث عن لقاء رئيسي البلدين.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المبعوث الروسي الأربعاء، على هامش مباحثات “أستانة” حول سوريا، التي استضافتها عاصمة كازاخستان لمدة يومين.

وأضاف أن الدول المشاركة باجتماع أستانة (تركيا وروسيا وإيران إلى جانب النظام السوري) ناقشت خارطة الطريق بشأن تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وأوضح لافرينتييف أن “خارطة الطريق” بحاجة إلى مصادقة من قبل رؤساء الدول الأربع، مشيرا إلى أن العمل على إعدادها متواصل “بشكل مكثّف ودقيق”.

وشدد على ضرورة الانتهاء من إعداد الخارطة وعرضها على رؤساء الدول الأربع قبل البدء بمناقشة أي لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس النظام السوري بشار الأسد، بحضور قادة الدول الضامنة لمسار أستانة.

والثلاثاء، انطلقت في عاصمة كازاخستان، أستانة، اجتماعات بين تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري، جرت خلالها مباحثات لأول مرة حول “خارطة طريق” لتطبيع العلاقات السورية التركية.

سكاي نيوز

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