الخارجية تدين اقتحام المليشيا المتمردة لمنزل السفير الجزائري





أصدرت وزارة الخارجية اليوم بيانا أدانت فيه بأشد العبارات قيام قوات مليشيا الدعم السريع المتمردة يوم أمس الثلاثاء باقتحام منزل السفير الجزائري بالخرطوم وسرقة محتوياته وتخريب الأثاث والسيارات. في انتهاك سافر للهدنة والأعراف والقوانين الدولية المعنية بحرمة وحماية مقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية.

و كررت وزارة الخارجية إدانتها لهذا السلوك الإرهابي والإجرامي لقوات المليشيا المتمردة وتدعو المجتمع الدولي لإدانتها بأشد العبارات واعتبارها منظمة إرهابية وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام آليات العدالة الوطنية والدولية.

سكاي نيوز

وكاله سونا