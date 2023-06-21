قبيلة بني جرار تسير قافلة دعم للقوات المسلحة





إستقبل الاستاذ عمر الخليفة عبدالله والي النيل الأبيض المكلف ولجنة أمن بالولاية إستقبلوا اليوم بقيادة الفرقة الثامنة عشر مشاه بكوستي قافلة الدعم والاسناد التي سيرتها قبيلة بني جرار بالولاية دعما للقوات المسلحة في معركة العزة والكرامة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة بالخرطوم. وإمتدح الوالي حهود قبيلة بني جرار في تسيير هذه القافلة مشيرا الي ان هذه الوقفة بخلاف الدعم المادي والعيني المقدم تشكل أكبر سند للقوات المسلحة التي هي تاج فوق راس كل سوداني مؤكدا وقوف كافة مكونات بحر ابيض بالمحليات خلف القوات المسلحة مضيفا ان هذه القوافل تجئ تأكيدا لوقفة الشعب السوداني مع القوات المسلحة التي تمثل صمام امان السودان والمحافظة علي تراب هذا الوطن ووحده اهله. من جهته عبر قائد الفرقه الثامنة عشر مشاه بالنيل الابيض اللواء الركن سامي الطيب سيد أحمد عن سعادته بهذا الموقف الوطني المشهود الذي تسجله قبيلة بني جرار في دعم واسناد المؤسسة الوطنية العريقة واضأف ان القوات المسلحة ستكون علي العهد بها في حماية الأرض والعرض والمال والدفاع عن سيادة الوطن وهي تقاتل وتقدم الشهداء والتضحيات ضد مليشيا الدعم السريع والمتمردين وكل الخونة والمتأمرين ضد القوات المسلحة والوطن. الي ذلك أوضح الأستاذ هشام الشيخ المدير التنفيذي لمحلية تندلتي ان قافلة قبيلة بني جرار تأتي امتدادا لقوافل مكونات المحلية في الدعم والسند للقوات المسلحة وتأكيدا لجاهزية القبيلة للوقوف مع الجيش في خندق واحد لحماية تراب الوطن. فيما اكدت اللجنة المنظمة للقافلة والهيئة الشعبية لنصرة القوات المسلحة بمحلية تندلتي وعمد واعيان ومشائخ قبيلة بني جرار وقفتهم مع القوات المسلحة في معركة العزة والكرامة ضد المتمردين ودعمها بالمال والرجال للجيش في معركته ضد الخونة و المتأمرين مجددين ثقتهم في الجيش السوداني الذي هو العمود الفقري لسيادة الوطن والحامي لارضه ومقدراته معلنين عن جاهزية القبلية لتقديم عشره الف مقاتل لاسناد القوات المسلحة في معارك العزة والكرامة.

سكاي نيوز

وكاله سونا