الاحتفال بيوم اللاجئ بالنيل الأبيض





أكد الاستاذ الصادق سليمان يعقوب مشرف معسكرات اللاجئين بمكتب مساعد معتمد اللاجئين بولاية النيل الابيض أن الاحتفال باليوم العالمي للاجئ يجئ في إطار الاهتمام بقضايا اللجوء وكيفية إيجاد الدعم والمناصرة من قبل المانحين والمجتمعات ككل،

جاء ذلك لدي مخاطبته ظهر اليوم بمعسكر العلقاية بمحلية الجبلين الاحتفال باليوم العالمي للاجئ والذي يصادف العشرين من يونيو في كل عام والذي تنظمه معتمدية اللاجئين بالولاية بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين بمشاركة عدد من الشركاء في المنظمات الوطنية والاجنبية والجهات الحكومية ذات الصلة وذلك بحضور الاستاذ كمال محمد خير ممثل المفوضية السامية لشئون اللاجئين والاستاذ إبراهيم ابوسن مدير معسكر العلقاية، مدير القطاع الشرقي للمعسكرات والاستاذ مصطفي عمر سالم مدير إدارة الاعلام والعلاقات العامة بمعتمدية اللاجئين وعدد من الشركاء واللاجئين والمجتمعات المستضيفة . وأبان مشرف المعسكرات بمكتب مساعد معتمد اللاجئين بالنيل الابيض أن إحتفال هذا العام يأتي تحت شعار ” الامل بعيدا عن الديار من اجل عالم اكثر شمولا للاجئين ” وقال الصادق ان الاحتفال بهذه المناسبة يختلف من ولاية لاخري حسب الظروف المحيطه والاثنيات الموجودة بالمعسكرات ودعا كل اللاجئين الي ضرورة إحترام قوانين الدول المستضيفة والعمل علي خلق نوع من التعايش السلمي بينهم والمجتمعات المستضيفة حتي ينعم الجميع بالامن والاستقرار . من جهته أشار الاستاذ كمال محمد خير ممثل المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالنيل الابيض لأهمية الاحتفال باليوم العالمي للاجئ في مناصرة قضايا اللاجئين من خلال تقديم الرسائل التنوير التي تعرف باللاجئ وحقوقه التي كفلتها له القوانين الدولية مشيرا في ذلك للتحديات الكبيرة في مجال قضايا اللجوء وكيفية تضافر الجهود لتذليلها وايجاد الحلول اللازمة فضلا عن توصيل صوت اللاجئ للجميع. فيما أكد الاستاذ مصطفي عمر سالم مدير الاعلام و العلاقات العامة بمعتمدية اللاجئين بالولاية أن الاحتفال باليوم العالمي للاجئ يجئ لتسليط الضو علي قدرة وشجاعة الاشخاص المجبرين علي الفرار من أوطانهم هربا من الصراعات الداخلية او الاضطهاد واضاف مصطفي ان أهمية الاحتفال تأتي لإلقاء الضو علي المساعدات في تعبئة الارادة السياسية والموارد حتي يتمكن اللاجئين من النجاح في بلورة قضاياهم بما يحقق الدعم والمناصرة.

سكاي نيوز

وكاله سونا