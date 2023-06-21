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بينهم حالات حرجة.. 16 مصابا في انفجار غاز بمبنى وسط باريس

2023/06/21
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أفادت وسائل إعلام فرنسية بإصابة 16 شخصا بينهم 7 في حالة حرجة، وذلك جراء انفجار للغاز في مبنى بالدائرة الخامسة وسط العاصمة الفرنسية.

ووفقا لمكتب المدعي العام في باريس، فقد اشتعلت النيران بأحد مباني الدائرة الخامسة في شارع سان جاك، على بعد بضعة شوارع من حدائق لوكسمبورغ.

وذكر مسؤول في شرطة العاصمة أن واجهة أحد المباني سقطت بالشارع نتيجة الانفجار، وأن عددا كبيرا من رجال الإطفاء وأفراد الشرطة انتشروا في مكان الحادث.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان في تغريدة “هناك حريق في شارع سان جاك بالدائرة الخامسة في باريس. عناصر الإطفاء يتدخّلون. رجاء لا تعرقلوا تدخّلهم وتجنّبوا المنطقة”.

سكاي نيوز
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