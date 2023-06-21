حجب المكالمات المجهولة.. تحديثان جديدان من واتساب لمزيد من الخصوصية للمستخدمين





أعلن تطبيق واتساب (Whatsapp) -أمس الثلاثاء- عن تقديمه تحديثين جديدين من شأنهما إضافة المزيد من الخصوصية على نشاط المستخدمين للتطبيق العالمي، وهما حظر اتصالات المجهولين ومراجعة إعدادات الخصوصية.

وذكر مارك زوكربيرغ مالك شركة “ميتا” (Meta) المالكة لواتساب، في منشور شاركه عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن حظر الاتصالات المجهولة تلقائيا صُمم لمنح المستخدم مزيدًا من الخصوصية والتحكم في المكالمات الواردة.

وأوضح تطبيق واتساب -عبر موقع مدونته الخاصة- أن هذه الميزة تساعد على حجب مكالمات ورسائل البريد العشوائي والخداع من أشخاص مجهولين لزيادة الحماية، مشيرا إلى أن الميزة التي أصبحت متاحة بدءًا من اليوم لن تسمح بصدور رنين للمكالمات المجهولة، لكنها ستكون مرئية في قائمة المكالمات الخاصة للمستقبِل، حتى يتمكن من التصرف حالة ما إذا كان المتصل شخصا مهمًا.

وقدم التطبيق ميزة إضافية للمستخدمين حول العالم وهي “فحص الخصوصية” للمساعدة في التأكد من معرفة الجميع بخيارات الحماية على واتساب، وترشدهم خطوة بخطوة عبر إعدادات الخصوصية المهمة لمساعدتهم في اختيار المستوى المناسب من حماية الرسائل والمكالمات والمعلومات الشخصية.

وزادت الفترة الأخيرة تحديثات وميزات واتساب التي تهدف إلى إضفاء المزيد من الخصوصية والأمان للمستخدمين، ومنها حماية الدردشات الخاصة بكلمة سر وإخفائها وحظر أخذ لقطة شاشة لرسائل العرض مرة واحدة.

سكاي نيوز

الجزيرة