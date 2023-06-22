هذه هي النصائح قبل شراء اللحوم فى عيد الأضحى
وضعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، 11 نصيحة للمواطنين يجب مراعاتها لشراء لحوم ذات جودة عالية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وجاءت النصائح كالتالي:
1- الشراء من جزار موثوق لضمان جودة اللحم.
2- تجنب شراء لحوم معروضة ومكشوفة خارج محال الجزارة.
3- تقطيع اللحم حسب الاحتياج من مناطق محيط العضل والعظام.
4- أن يكون اللحم فيه تداخل مع الدهن أما الدهن الخارجي فينبغي أن يكون متماسكا و أبيض اللون مائل للاصفرار.
5- أن يكون اللحم ذو لون وردي لا يلمع كثيرا وتجنب اللحم المخضر المائل إلى الرمادي.
6- تجنب اللحم الداكن والرطب والمبلل واللزج عند لمسه.
7- تكون الأختام على الذبيحة واضحة.
8- القوام متماسك لا يسهل قطعه بأظافر اليد.
9- لايوجد مواد مخاطية أو هلامية أو منداة.
10 – عند الضغط على اللحم بالاصبع لايترك اثر غائر.
11- تجنب وجود الروائح الغريبة و الكريهة.
“صحيفة اليوم السابع”
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