شاهد بالفيديو : للوافد السوداني ضحية المقلب: خرب حياتي وبيتي





تزال قصة “الوافد السوداني” تتفاعل على الرغم من إلقاء السلطات السعودية القبض على شابين إثر ظهورهما في مقطع صُور على طريقة الكاميرا الخفية، مع عامل سوداني.

فقد أعرب العديد من السودانيين والسعوديين على السواء، خلال الساعات الماضية، عن تعاطفهم مع هذا الرجل الذين اعتبروا أنه تعرض لإساءة كبيرة.

كما أعادوا من جديد نشر فيديو للوافد المدعو أحمد، أكد فيه أنه تعرض لمشاكل عدة مع أولاده وعائلته إثر انتشار فيديو المقلب الشهير.

متداول: السوداني صاحب المقلب الذي أنتشر مؤخراً يتحسب على الشخص الذي مقلبه لأنه نال من سمعته مما أدى إلى خلافه مع أبناءه وطلاقه من زوجته! pic.twitter.com/t4wuE3lrf6 — Golden Dose (@GoldenDose) June 20, 2023

وشدد في المقطع المصور على أنه لم يكن يعلم أي شيء عن المقلب، كما لم يوافق على نشره.

أساء له

كذلك أكد أن انتشار الفيديو أساء له، حتى إن أولاده رفضوا التحدث إليه، مضيفاً أنه عرضه لمشاكل عدة مع الشعب السوداني والسعودي أيضا.

وكانت شرطة مكة ألقت أمس الأربعاء القبض على الشخصين صاحبي المقلب لإساءتهما للوافد عبر محتوى مرئي، وفق ما أعلن جهاز الامن العام السعودي.

وقال في بيان إنه تم القبض على “مقيم ومواطن ظهرا في محتوى مرئي يسيئان لمقيم بظهور أحدهما متنكرًا بزي نسائي أثناء وجودهما في مركبة وتوثيق فعلهم ونشره”.

كما أكد الأمن العام أن هذا التصرف يمس “بالحياة العامة وحرمة الحياة الخاصة”.

يشار إلى أن المقلب المذكور كان أثار موجة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، حيث اعتبر العديد من المغردين السعوديين والسودانيين أن هذا النوع من “مزاح” مسيء جداً وفي غير مكانه.

فيما أكد آخرون أن الوافد لم يوافق على تصويره، وبالتالي نشر المقطع المصور مخالف للقانون.

العربية نت