بالصور .. هكذا احتفلت نجمة مسلسل “التفاح الحرام” إيدا إيجي بزفافها





في حفل مميز حضره عدد من الأهل والأصدقاء، احتفلت الممثلة التركية إيدا إيجي بحفل زفافها على لاعب كرة السلة بورهان تونجر.

ونشر الحساب الرسمي ” على “إنستغرام” للنجمة التركية صوراً من حفل الزفاف. كما تم تداول مقاطع فيديو من حفل الزفاف ظهرت من خلالها إيدا إيجي وهي تبدي رغبتها بقبول الزواج من لاعب كرة السلة بورهان تونجر .

وجاء التعليق الذي تم إرفاقه بالفيديو كالتالي..”إيدا إيجه تقول: “نعم”. وقد أطلت العروس بفستان من توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد.

وكانت إيدا إيجي أعلنت عن خطوبتها في أبريل الماضي وشاركت متابعيها عبر “إنستغرام” مجموعة صور من حفل الخطوبة، وحرصت على الإشراف على أدق التفاصيل والزينة التي حضرت لحفل خطوبتها.

وحققت إيدا إيجي شهرة واسعة في العالم العربي بعد مشاركتها في بطولة “التفاح الحرام” بشخصية “يلدز”. وكان قد تمّ تكريمها في حفل “موريكس دور” عن دورها في العمل كـ “أفضل ممثلة أجنبية” لعام 2022.

“مجلة سيدتي – اي تي بالعربي”