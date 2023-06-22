نذر معركة ضارية في دارفور.. تحشيد عسكري في الفاشر





لليوم الثاني على التوالي بعد انتهاء هدنة استمرت ثلاثة أيام، تجددت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في العاصمة الخرطوم باستخدام المدفعية الثقيلة والطيران الحربي، وفي إقليم دارفور.

فقد أفاد مراسل العربية/الحدث اليوم الخميس، بأن مدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور تشهد توترا كبيراً بعد عمليات حشد للقوات المسلحة من الجانبين.

معركة كبيرة

كما أشار إلى أن نذر معركة كبيرة بين الجيش والدعم السريع تلوح في الفاشر، وسط تعزيزات ضخمة يدفع بها كل من الطرفين.

بالتزامن شهد السوق الشعبي بمدينة نيالا جنوب دارفور إطلاقا كثيفا للنار، وعمليات نهب واسعة

وقالت مصادر العربية/ الحدث، إن السوق شهد ترويع للمواطنين وسرقات واسعة منقبل قوات الدعم السريع. علما أن هذا السوق يعد المنفذ الوحيد للمواطنين لقضاء حاجياتهم في نيالا بعد عمليات تخريب طالت “السوق الكبير”.

وبحسب شهود عيان فقد تم إغلاق “السوق الكبير” بمدينة الفاشر وسط تمركز لقوات من الدعم السريع حول “الزريبة” والطريق المؤدي للسوق في وقت نزلت قوات من الجيش إلى الأحياء التي تقع شمال وشرق السوق.

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