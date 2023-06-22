الخارجية تدين اقتحام المليشيا المتمردةلمقر السفارة الموريتانية ومنزل السفير التركي





ادانت وزارة الخارجية في بيان لها أمس بأشد العبارات قيام قوات مليشيا الدعم السريع المتمردة باقتحام مقر سفارة جمهورية موريتانيا الإسلامية ومنزل سفير جمهورية تركيا ومنزل المستشارية التعليمية التابعة للسفارة التركية. وجددت الخارجية استنكارها وادانتها لهذا السلوك الإرهابي والاجرامي لقوات مليشيا الدعم السريع المتمردة. داعية المجتمع الدولي لإدانتها واعتبارها منظمة إرهابية وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام آليات العدالة الوطنية والدولية. وفيما يلى تنشر (سونا) نص بيان الخارجية:

وزارة الخارجية إدارة الإعلام والناطق الرسمي.

بيان حول اقتحام مليشيا الدعم السريع المتمردة لمقر السفارة الموريتانية ومنزل السفير التركي بالخرطوم…. تدين وزارة الخارجية بأشد العبارات قيام قوات مليشيا الدعم السريع المتمردة باقتحام كل من : ١/مقر سفارة جمهورية موريتانيا الإسلامية. ٢/منزل سفير جمهورية تركيا ومنزل المستشارية التعليمية التابعة للسفارة التركية. مواصلة لنهجها في خرق الهدنة واستهتارها بالاعراف والقوانين الدولية المعنية بحرمة وحماية مقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية قامت المليشيا المتمردة باقتحام مبنى السفارة الموريتانية واتخاذه ثكنة عسكرية بعد سرقة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وثلاث سيارات بلوحات دبلوماسية تابعة للسفارة الموريتانية. كما قامت مليشيا الدعم السريع المتمردة بسرقة الأثاث و٤ سيارات دبلوماسية من منزل السفير التركي وسيارة من منزل المستشار التعليمي التركي. تجدد وزارة الخارجية السودانية استنكارها وإدانتها لهذا السلوك الإرهابي والإجرامي لقوات مليشيا الدعم السريع المتمردة ،وتدعو المجتمع الدولي لإدانتها بأشد العبارات واعتبارها منظمة إرهابية وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية أمام آليات العدالة الوطنية والدولية.

صدر في الخرطوم. الأربعاء ٢١ يونيو٢٠٢٣م

سكاي نيوز

وكاله سونا