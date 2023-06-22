ايقاد تعتمد استراتيجية سلامة الأغذية بالاقليم





نظمت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ايقاد (IGAD)، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبدعم مالي من البنك الدولي، اجتماعا وزاريا رفيع المستوى لمدة يومين للتحقق من صحة الاستراتيجية الإقليمية لسلامة الأغذية التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية. بحضور السيد م.م. محمد أحمد أواليه، وزير الزراعة والمياه ومصايد الأسماك والثروة الحيوانية بجيبوتي،و دكتور. جيرما أمانتي، وزيرة الزراعة والموارد الطبيعية باثيوبيا.ووزير الدولة بالزراعة الصومالي مع ممثلي دول السودان وكينيا ويوغندا وجنوب السودان. وتم الاتفاق على أهمية مواءمة معايير وممارسات وإجراءات إدارة سلامة الأغذية وخسارة ما بعد الحصاد عبر الدول الأعضاء. من خلال تحقيق ذلك، والذي يمكن للمنطقة تعزيز التجارة الإقليمية السلسة وتعزيز الأمن الغذائي لشعبها. وكي يتم بناء أنظمة غذائية فعالة ومرنة ومستدامة. وأشار مدير إدارة الزراعة والبيئة بايقاد. داهر المي على الأهداف الطموحة لاستراتيجية سلامة الأغذية، التي تهدف إلى معالجة التحديات المستمرة المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي، والحد من الضعف، وتعزيز المرونة، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية داخل المنطقة.

سكاي نيوز

وكاله سونا