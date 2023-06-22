شراكة بين بنك المزارع وسوقطرة لإنشاء ألف وحدة سكنية بالجزيرة





إستمع الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف لدى لقائه بقصر الضيافة بمدني صباح اليوم المهندس محمد عبد الرحيم مدير شركة سوقطرة والأستاذ نجم الدين خلف الله مدير بنك المزارع التجاري إستمع لتنوير من مدير بنك المزارع حول الشراكة بين البنك وشركة سوقطرة لإنشاء ألف وحدة سكنية وفق أحدث التقنيات تمكن المواطن من السكن خلال شهرين عبر تمويل من بنك المزارع، وأعلن عن خطة البنك للتوسع في مجالات عمله بولاية الجزيرة عبر تمويل جملة من المشاريع الزراعية والصناعية. من جانبه أوضح مدير شركة سوقطرة أن المشروع يهدف لتوفير وحدات سكنية عبر أقساط وأكد أن المشروع يعتبر رائد في مجال الإسكان حيث يتم تسليم الشقة للمالك خلال شهرين من بداية العمل عبر تقنية حديثة. فيما أكد والي الجزيرة أن المشروع يعتبر واحد من الحلول لمعالجة السكن للعديد من الأسر ولفت إلى أن إتباع التقنيات الحديثة في المشروع يقلل من الكلفة والوقت وجدد الإلتزام بمتابعة المشروع.

سكاي نيوز

وكاله سونا