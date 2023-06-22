مفوضية العون الإنسان توجه المنظمات الدولية بتحويل انشطتها للاحتياجات الإنسانية





وجهت مفوضية العون الإنساني بولاية شمال دارفور المنظمات الدولية العاملة بالولاية بتحويل جميع انشطتها وبرامجها التنموية والخدمية إلى العمل في مجال الطوارئ للإستجابة للاحتياجات الإنسانية التي خلفتها الحرب على سكان الولاية خاصة في محليتي كتم وطويلة. وقال مفوض العون الانساني بالولاية د. عباس يوسف أدم في تصريح إنه في ظل شح الموارد وتفاقم الأوضاع الإنسانية بالولاية منذ اندلاع الحرب بين القوات المسلحة وقوات الدعم منذ منتصف أبريل الماضي بات من المهم جداً تحويل الأنشطة التنموية لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتنفيذ خطة الطوارئ الإنسانية التي أعدتها المفوضية والتي قال آدم إنها تقوم على توفير المأوى، الغذاء، الدواء والماء للنازحين الجدد من محليتي كتم وطويلة، مبيناً أن منظمة (ذوا) قد بدأت في تنفيذ برنامج عمل إنساني تجاه عدد (100) أسرة نزحت من محلية كتم إلى محلية الفاشر ولمدة ثلاثة أشهر باجمالي تكلفة تبلغ (85) ألف يورو مقدمة الحكومة الهولندية. واكد مفوض العون الانساني أن هنالك عدد آخر من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة بالولاية قد استجابت لتوجيهات المفوضية وابدت إستعدادها للمساهمة في تنفيذ خطة العمل الانساني الطارئة لنازحي كتم وطويلة.

سكاي نيوز

وكاله سونا