إكتمال وصول حجاج ولاية النيل الأبيض للأراضي المقدسة





أكد دكتور فتحي مهدي أحمد، أمين أمانة الحج والعمرة بولاية النيل الابيض إكتمال وصول حجاج الولاية لحج عام ١٤٤٤هجريه للأراضي المقدسة والبالغ عددهم ١٠ أفواج بالإضافة لاعضاء البعثة الإدارية، الطيبة والحاسوب، وقال فتحي في تصريح إن آخر ثلاثة أفواج وصلت عبر الطيران مساء أمس إلى مطار جدة الإسلامي ومنها إلى مكة المكرمة، وأشار إلى أن هنالك أربعة أفواج متواجدة بالمدينة المنورة ستصل إلى مكة السبت المقبل السادس من ذي الحجة بعد أن قاموا بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته والصلاة في الروضه الشريفة وزيارة مسجد قباء وجبل احد والبقبع، وأكد أمين الحج والعمرة بالولاية أن كل الحجاج بخير ويتمتعون بصحة جيدة، وأشار إلى أن البعثة وأمراء الأفواج يبذلون جهود مقدرة لتسهيل مهام الحجاج حتى يؤدوا حجهم بالصورة الصحيحة، وناشد فتحي حجاج بيت الله الحرام بالدعاء للسودان بالأمن والسلام وأن يخزي كيد الخائنين المتربصين بالسودان وأهله ووحدته.

سكاي نيوز

وكاله سونا