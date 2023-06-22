بادى يستمع لتنويرحول توجيه الدعم الإغاثى للمتأثرين والنازحين من العاصمة





إستمع الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس مجلس أمناء الزكاة بالإقليم لتنوير حول توجهات وزارة الشئون الإجتماعية الإتحادية الخاصة بتوجية الدعم الإغاثي والإنساني للمتأثرين والنازحين من العاصمة الإتحادية عبر اللجنة العليا للطوارئ بالإقليم. جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم وفد الأمانة العامة لديوان الزكاة الإتحادي برئاسة الأستاذ إبراهيم موسى عيسى الأمين العام لديوان الزكاة يرافقه الأستاذ نور الدين سليمان الضي الأمين العام لديوان الزكاة بالإقليم . ذلك بحضور الأستاذة فتحية عثمان جرمة المدير العام لوزارة الرعاية والتنمية الإجتماعية بالإنابه . حيث تناول اللقاء أهداف زيارة وفد الأمانة العامة الرامية للوقوف على الأوضاع في ظل الظروف الماثلة. أمين ديوان الزكاة بالإقليم أوضح أن الزيارة تهدف لمعالجة الأوضاع الإجتماعية الناجمة عن الأحداث الأخيرة، وأضاف أن الحاكم وجه بالإسراع في تنفيذ البرامج والمبادرات المجتمعية الرامية لدعم المتأثرين بالأحداث الأخيرة.

وفى الإطار دشن الحاكم بنادي حي النهضة مشروع التكافل الإجتماعي للمستهدفين بالدعم الإنساني. كما قام الحاكم يرافقه الأمين العام لديوان الزكاة وعدد من أعضاء حكومة الإقليم ولجنة الأمن بتوزيع الدعم المادي لجرحى العمليات العسكرية الذين تم إجلائهم من العاصمة الإتحادية لمستشفى السلاح الطبي بالدمازين.

سكاي نيوز

وكاله سونا