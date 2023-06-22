بحث إستيعاب مجندى الخدمة الوطنية (الكوادر الطبية) من الخرطوم بالجزيرة





بحث الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم قائد منطقة تجنيد ولاية الجزيرة العسكرية السبل الكفيلة لإستيعاب مجندي الخدمة الوطنية من الكوادر الطبية من ولاية الخرطوم لتوزيعهم علي المرافق الطبية لإسناد العمل الطبي.

من جانبه أعلن العقيد أيمن فتحي سليمان عبد الله قائد منطقة تجنيد ولاية الجزيرة موافقة اللواء الركن السماني الطيب مدير إدارة الخدمة الوطنية إستيعاب الكوادر الطبية من ولاية الخرطوم للعمل بالمرافق الصحية بالجزيرة وإستخراج أمر تحرك للمجندين لإستكمال فترة الخدمة وقال إن إدارة الخدمة الوطنية بالولاية أكملت مسح شامل للمرافق الصحية بالولاية لتوزيع المجندين وأضاف أن عدد المسجلين الآن تجاوز 600 مجنداً ومتوقع أن يصل لأكثر من 2 ألف كادر طبي، فيما أوضح الدكتور الصادق حسن أحمد رئيس المكتب الفني للمهن الطبية والصحية أن إستيعاب الكوادر الطبية من منسوبي الخدمة الوطنية بالمؤسسات الصحية بالولاية يعزز العمل الصحي وأكد أن المجلس القومي للمهن الطبية منح ولاية الجزيرة صلاحيات كاملة في تجديد السجل وإستخراج الشهادات وإجراء الامتحانات وإستيعاب مجندي الخدمة الوطنية وأكد أن المجلس شرع في العمل لولاية الجزيرة وكل ولايات السودان.

وأكد والي الجزيرة أهمية إستيعاب الكوادر الطبية من مجندي الخدمة الوطنية من ولاية الخرطوم لإسناد العمل الطبي الكبير الذي تطلع به ولاية الجزيرة وقال إن الولاية الآن تقدم 70% من الخدمات العلاجية على مستوي البلاد وأعرب عن تقديره لجهود الخدمة الوطنية في إسناد الخدمة المدنية بالولاية.

سكاي نيوز

وكاله سونا