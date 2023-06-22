الشيخ السديس: أمن ضيوف الرحمن والحرمين خطٌ أحمر.. والمملكة بالمرصاد لكل مَن تسوّل له نفسه العبث





قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، إنّ أمن ضيوف الرحمن والحرمين خطٌ أحمر “والمملكة بالمرصاد لكل مَن تسوّل له نفسه العبث بأمن الحجيج”، مُشيداً بجُهُود رجال الأمن العظيمة في العناية بحماية أمن الحجاج والمُعتمرين حتى يؤدوا عباداتهم بكل يسرٍ وسُهُولةٍ، ومُساهمتهم في الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام.

وأضاف الشيخ السديس بعد مشاركته في استعراض قوات أمن ⁧الحج في مكة مساء اليوم: “إنّ ما رايناه في العرض العسكري مبعث الفخر والاعتزاز لكل مسلم ولكل سعودي وللأمة الإسلامية قاطبةً، كون هذا العرض العسكري الضخم والمُبهر يعكس التطوُّر المُذهل والاحترافية المُتعاظمة والنقلة النوعية لمُختلف القطاعات الأمنية”.

وطمأن الشيخ السديس، المسلمين والحجاج خاصة بأنّ الحرمين والمشاعر وخدمة القاصدين وضيوف الرحمن بأيدٍ أمينة، مؤكداً أن أمن الحرمين وفريضة الحج خطٌ أحمر لا يمكن تجاوزه، قائلاً: “دولتنا بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الحجيج”.

مؤكداً على ضرورة عدم الإصغاء للشائعات المُغرضة ضد أمن الحج وسلامة الحجاج.

ودعا الشيخ السديس، الله عز وجل أن يبارك في جهود رجال الأمن على ما يقومون به من أعمال جليلة في حفظ أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وأن يجعل ما يقومون به في موازين أعمالهم الصالحة، وأن يديم على المملكة أمنها وأمانها واستقرارها.

وهنّأ الشيخ السديس، قيادة المملكة لما وصلت إليه المنظومة الأمنية من تطوُّر ورقي، والدعم الذي يتلقّاه جميع القطاعات الأمنية والعسكرية التي تعمل في إطار المنظومة الأمنية في موسم الحج؛ من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

سكاي نيوز

صحيفه السوداني