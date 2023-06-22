إصابات بهجوم للمستوطنين على قرية جالود جنوبيّ نابلس





أصيب 8 فلسطينيين بجروح، مساء اليوم الخميس، خلال هجوم نفذه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على قرية جالود جنوبيّ نابلس شماليّ الضفة الغربية، وسط دعوات للتصدي لذلك الهجوم.

وقال رئيس مجلس قروي قريوت المجاورة لقرية جالود، إنّ هجوم المستوطنين أوقع 8 إصابات في صفوف الفلسطينيين، وذلك خلال إلقاء المستوطنين للحجارة وإطلاقهم الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.

وأكدت مصادر محلية لـ”العربي الجديد”، أنّ مستوطنين اقتحموا أطراف قرية جالود، وحاول الأهالي التصدي لهم، حيث رشقوا الفلسطينيين بالحجارة، وأطلقوا الرصاص باتجاههم.

وأشارت المصادر إلى أنّ أهالي القرى المجاورة لبوا نداءات أُطلقت عبر مكبرات الصوت في المساجد للتصدي للمستوطنين ومساندة أهالي جالود.

على صعيد منفصل، أقام مستوطنون، اليوم الخميس، بؤرة استيطانية جديدة بالقرب من مضارب عرب الكعابنة في منطقة البقعة شرقيّ قرية مخماس شمال شرق القدس، بعد يوم على إقامة بؤرة أخرى في منطقة “جبل قعم” وسط طريق المعرجات غرب أريحا شرقيّ الضفة الغربية، بحسب ما أكده مشرف منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، في حديثه مع “العربي الجديد”.

وفي السياق ذاته، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية على أراضي قرية أم صفا شمال غرب رام الله وسط الضفة، اليوم الخميس، بحماية قوات الاحتلال، وكذلك أقاموا بؤرة استيطانية على أراضي اللبن الشرقية جنوب نابلس وبلدة سنجل شمال رام الله، وأقاموا بؤرة أخرى على أراضي بلدة دير استيا غرب سلفيت شماليّ الضفة.

وكان عشرات المستوطنين قد اقتحموا، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة بحماية قوات الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية وأدَّوا طقوساً تلمودية في ساحاته واستمعوا إلى شروحات عن “الهيكل” المزعوم.

إلى ذلك، اعتدى مستوطنون، اليوم الخميس، على مركبات الفلسطينيين قرب قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم جنوبيّ الضفة، بينما كان مستوطنون آخرون قد هاجموا، مساء أمس الأربعاء، منازل الفلسطينيين وأتلفوا محاصيل زراعية في مسافر يطا جنوب الخليل جنوبيّ الضفة.

على صعيد منفصل، شهدت جنين شماليّ الضفة، اليوم الخميس، إضراباً شاملاً حداداً على أرواح الشهداء: صهيب الغول، ومحمد العويس، وأشرف السعدي، الذين اغتيلوا الليلة الماضية، بطائرة مسيّرة شمال مدينة جنين.

من جانب آخر، أصيب شاب فلسطيني بجروح بالرصاص الحيّ، واعتُقل فلسطيني آخر، اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، كذلك اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين من مدينة الخليل، ومخيم العروب شمال الخليل، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الشاب بهاء شلاميش، واعتدت بالضرب على شاب آخر من بلدة برقين جنوب غرب جنين، كذلك أُصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع خلال مواجهات شهدتها بلدة الرام شمال القدس المحتلة، اليوم الخميس.

إلى ذلك، جرفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أرضاً زراعية وهدمت بريكسات للأغنام في بلدة أم طوبا قرب صورباهر في القدس، وهدمت مساكن مبنية من الطوب والصفيح في منطقة المالح بالأغوار الشمالية الفلسطينية بالضفة الغربية.

سكاي نيوز

العربي الجديد