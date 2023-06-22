بايدن ينوي لقاء شي “قريباً” رغم وصفه بأنه “دكتاتور”





أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، أنه لا يزال يأمل لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في “الأمد القريب”، بعد أنّ وصفه بأنه “ديكتاتور”.

وقال بايدن، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: “آمل أنّ ألتقي الرئيس شي في وقت ما في المستقبل، في الأمد القريب”.

وأعرب الرئيس الأميركي عن اعتقاده بأنّ وصفه الرئيس الصيني بـ”الديكتاتور” لم يعقد أو يقوّض العلاقات مع الصين.

وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض “لا أعتقد أنّ ذلك كان له أي عواقب حقيقية”.

وكان بايدن قد ساوى بين الرئيس الصيني والزعماء “الديكتاتوريين” حين كان يتحدث، أول أمس الثلاثاء، خلال حفل لجمع التبرعات للحزب الديمقراطي بحضور الصحافة، فيما ردّت بكين باعتبار ذلك “انتهاكاً للكرامة السياسية الصينية”.

واعتبرت وزارة الخارجية الصينية، أمس الأربعاء، أن وصف بايدن للرئيس الصيني “ينتهك بشدة الكرامة السياسية للصين، ويصل إلى حد الاستفزاز السياسي العلني”. وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ، في مؤتمر صحافي، إن الصين مستاءة بشدة وترفض تماماً هذه التصريحات.

وكان بايدن قد قال للمشاركين في الحفل، الذي أقيم شمالي كاليفورنيا، إنّ حادثة إسقاط الولايات المتحدة منطاداً صينياً، في فبراير/ شباط، يعتقد أنه للتجسس، أغضبت الرئيس الصيني.

وأضاف الرئيس الأميركي: “السبب الذي جعل شي جين بينغ يستاء بشدة عندما أسقطت المنطاد الذي احتوى على صندوقين مليئين بمعدات التجسس هو أنه لم يكن يعلم بوجوده هناك”. وتابع “أنا أتحدث بجدية. هذا هو الإحراج الكبير للديكتاتوريين، عندما لا يعلمون ما الذي يحدث”.

وأشار بايدن إلى أنّ المنطاد “لم يكن من المفترض أن يذهب إلى حيث كان (…) وهو (شي) لم يكن يعلم عنه شيئاً”، متابعاً: “عندما جرى إسقاطه، شعر بإحراج شديد، ونفى وجوده هناك”.

سكاي نيوز

العربي الجديد