نهاية مأساوية لقصة الغواصة المفقودة .. مصرع طاقم تايتان بعد انفجار داخلي

حالة من الحزن تنتاب جميع أهالى وأقارب الغواصة المفقودة فى المحيط الأطلسى، والتى نجح خفر السواحل الأمريكى فى الوصول إلى حطامها بعد أيام من فقدانها على أمل إنقاذ خمسة أشخاص كانوا على متنها لتفقد سفينة تايتانيك العملاقة تحت أعماق المحيط إلا أن القدر كان له رأى آخر، فقد اشترى هؤلاء الخمسة تذاكر موتهم بأيديهم ليكتب القدر شيئا لم يتمناه أحد أن يكون.

وأعلن خفر السواحل الأمريكى اليوم أن انفجارا من الداخل قد يكون وقع في الغواصة، وتسبب فى مقتل كل من بداخلها، مؤكدا أنه من الصعب استعادة جثامين طاقم الغواصة الغارقة، لكن سيتم مواصلة العمل على ذلك. وأكد خفر السواحل الأمريكى إن قواته واجهت ظروفا معقدة خلال عمليات البحث عن الغواصة الغارقة، مؤكدا اكتشاف أجزاء كبيرة من حطام الغواصة الغارقة، معلنا مصرع طاقم “الغواصة تايتان”. وأشارت قوات خفر السواحل الأمريكى إنه يعمل على جمع التفاصيل لمعرفة ملابسات قضية غرق الغواصة.وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن الحطام الذى تم العثور عليه قرب سفينة تايتانيك تعود إلى الغواصة المفقودة. وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قالت الشركة في بيان: “نعتقد الآن أن رئيسنا التنفيذي ستوكتون راش، شاهزاده داود وابنه سليمان داود، هاميش هاردينج، وبول هنرى نارجوليت، قد فقدوا للأسف”.

وأضافت: “كان هؤلاء الرجال مستكشفين حقيقيين يتقاسمون روح المغامرة المميزة، وشغفا عميقا لاستكشاف محيطات العالم وحمايتها”. وتابعت: “قلوبنا مع هذه النفوس الخمسة وكل فرد من أفراد أسرهم خلال هذا الوقت المأساوي. نحن نحزن على فقدان الأرواح والفرح الذي جلبوه لكل من عرفوه”.