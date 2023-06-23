نهاية مأساوية لقصة الغواصة المفقودة .. مصرع طاقم تايتان بعد انفجار داخلي
وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن الحطام الذى تم العثور عليه قرب سفينة تايتانيك تعود إلى الغواصة المفقودة. وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قالت الشركة في بيان: “نعتقد الآن أن رئيسنا التنفيذي ستوكتون راش، شاهزاده داود وابنه سليمان داود، هاميش هاردينج، وبول هنرى نارجوليت، قد فقدوا للأسف”.
وأضافت: “كان هؤلاء الرجال مستكشفين حقيقيين يتقاسمون روح المغامرة المميزة، وشغفا عميقا لاستكشاف محيطات العالم وحمايتها”. وتابعت: “قلوبنا مع هذه النفوس الخمسة وكل فرد من أفراد أسرهم خلال هذا الوقت المأساوي. نحن نحزن على فقدان الأرواح والفرح الذي جلبوه لكل من عرفوه”.
وتشير التقديرات إلى أن تيتان كانت تحتوى على ما يقرب من أربعة أيام من الهواء القابل للتنفس عندما تم إطلاقها صباح الأحد فى شمال المحيط الأطلسى، لكن الخبراء أكدوا أن هذا التقريب غير دقيق فى البداية ويمكن تمديده إذا اتخذ الركاب تدابير للحفاظ على الهواء الذى يسمح بمرور الهواء.
وهرع رجال الإنقاذ بالسفن والطائرات وغيرها من المعدات إلى موقع الاختفاء، وقال خفر السواحل الأمريكى إن روبوتًا تحت البحر أرسلته سفينة كندية وصل إلى قاع البحر ، بينما قال معهد أبحاث فرنسى إن روبوتًا غوصًا عميقًا مزودًا بكاميرات وأضواء وأذرع انضم إلى العملية. وقال مسؤولو خفر السواحل إنه تم رصد ضوضاء تحت الماء فى منطقة البحث يومى الثلاثاء والأربعاء وقال جيمى برينجل ، الخبير فى علوم الأرض الجنائية بجامعة كيلى فى إنجلترا ، إنه حتى لو كانت الضوضاء تأتى من الغواصة ، فإن نقص الأكسجين هو المفتاح الآن ؛ حتى لو وجدوه ، فلا يزالون بحاجة للوصول إلى السطح وإلغاء الربط هو – هي . تم الإبلاغ عن أن السفينة تايتان تأخرت بعد ظهر يوم الأحد على بعد 700 كيلومتر جنوب سانت جونز ، نيوفاوندلاند ، حيث كانت فى طريقها إلى حيث غرقت سفينة “تيتانيك” منذ أكثر من قرن، وتقوم رحلات OceanGate ، التى تقود الرحلة ، بتأريخ انحلال تيتانيك والنظام البيئى تحت الماء من حولها عبر الرحلات السنوية منذ عام 2021.
“اليوم السابع”
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