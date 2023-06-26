وفاة طالبة تناولت الطعام دون غسل يدها بعد تنظيف المنزل بمادة سامة





لقيت طالبة مصرعها إثر إصابتها بتسمم بعد أن تناولت الطعام دون غسل يدها عقب تنظيف المنزل بمادة سامة، وذلك بدائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، بورود بلاغ من المستشفي المركزي، بوصول هالة ع «17 عاما طالبة» وتقيم بقرية « الشيخ عواجة» بدائرة المركز، مصابه بحالة إعياء إدعاء تناول مادة سامة وتوفيت أثناء تلقيها الإسعافات اللازمة، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، ، وتبين من المعاينة والفحص، عقب سؤال والدها ، قرر أثناء قيام نجلته برش المنزل بمادة سامة ، وتناولها الطعام دون غسل يدها مما نتج عنه إصابتها ووفاتها، ونفي الشبهة الجنائية، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

“بوابة الأهرام”