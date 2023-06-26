بكاء وترقب من أهالي العالقين تحت أنقاض برج الإسكندرية المنهار





يترقب أهالي العالقين تحت أنقاض برج الإسكندرية المنهار بحالة من القلق البالغ عمليات الإنقاذ، للاطمئنان على ذويهم. ووصل من قليل فريق من النيابة والبحث الجنائي في الإسكندرية، لمعاينة موقع انهيار عقار شارع خليل حمادة في الإسكندرية. وكشفت المعاينة الأولية أن العقار حدث فيه انشطار رأسي تسبب في سقوطه، كما أنه صادر له قرار إزالة للدور الأخير، وتبين بناء دور مخالف به دون الرجوع للحي.

وكان في شارع خليل حمادة في الإسكندرية، قد شهد اليوم انهيار عقار مكون من 13 طابقا، وتابع لحي المنتزة أول، وأسفر الانهيار عن تحطم سيارات تصادف وقوفها أسفله، وجاري البحث عن عدد من الضحايا أسفله كانوا متواجدين في أحد المحلات التجارية أسفله. وقال اللواء محمد شريف محافظ الإسكندرية، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تواصلا معه هاتفيا فور انهيار عقار المنتزة أول للاطمئنان على مستجدات الأوضاع والحالة الصحية للمصابين.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية لموقع البلاغ، وفرض كردون حول العقار، وإخلاء عقارين مجاورين له، وذلك حتى الانتهاء من عملية البحث عن الضحايا والسيطرة على الموقف. كان قد انهار عقار مكون من دور أرضي و14 طابقًا بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر بحي المنتزة أول في الإسكندرية، صباح اليوم الاثنين، فيما يؤكد شهود عيان وجود أشخاص تحت الأنقاض. وتلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد انهيار عقار بشارع خليل حماده أمام محطة الصرف الصحي بدائرة القسم، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

“أخبار اليوم”