قائد “فاغنر”: لم يكن هدفنا تنفيذ انقلاب في روسيا بل إنقاذ قواتنا





قال قائد مجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، اليوم الاثنين، إن تحرك قواته “أظهر مشاكل أمنية خطيرة” في روسيا، مؤكدا أن الهدف من التحرك كان “منع حلّ المجموعة ولفت الانتباه للأمر، وليس الانقلاب على السلطة السياسية المنتخبة قانونيا” في البلاد.

وفي بيان صوتي مدته 11 دقيقة، نفى بريغوجين محاولة مهاجمة الدولة الروسية، وقال إن تصرفه أتى ردا على هجوم على قوته أدى إلى مقتل 30 من مقاتليه، مشددا: “بدأنا مسيرتنا بسبب الظلم”.

وبحسب ما قال، فإن قواته قررت التراجع “عندما فهمنا أن الدماء الروسية ستراق”، وذكر أن مقاتليه قطعوا مسافة 780 كيلومترًا دون أن يواجهوا أي مقاومة تُذكر، مشددا على أن التمرد “كشف مشاكل خطيرة في الأمن في هذا البلد”.

وأشار قائد “فاغنر” إلى أن قواته “حظيت بالدعم في البلدات التي دخلتها” أثناء التمرّد.

وأكد بريغوجين أن قواته استهدفت بالصواريخ والمروحيات “رغم أنها لم تبد أي نزعة عدائية”، مشيرًا إلى أنه “قرر الخروج يوم 30 يونيو/ حزيران، وتسليم التقنيات العسكرية في روستوف بشكل استعراضي، ولكننا تعرضنا للقصف”.

وقاد بريغوجين، نهاية الأسبوع، تمرّداً مسلّحاً، مع تفجّر الخلاف بينه وبين القيادة العسكرية الروسية، بعدما اتهم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بإصدار الأمر بقصف مقارّ قواته، داعياً الروس إلى الانضمام إليه، فيما نفت وزارة الدفاع الروسية استهدافه، وفتح جهاز الأمن الروسي قضية بحقه بدعوى “التمرد المسلّح”.

وأكدت صحيفة “كوميرسانت” الروسية، اليوم الاثنين، أن هيئة الأمن الفيدرالي تواصل التحقيق في القضية المرفوعة بحق رئيس مجموعة “فاغنر” بتهمة تنظيم تمرّد مسلّح، مشيرة، نقلاً عن مصدر في الهيئة، إلى أن الملاحقة الجنائية بحقه مستمرّة ولم يتم إغلاق القضية، ما يعني عملياً “الانقلاب على التسوية” التي كان جرى التوصل إليها مساء السبت، وأوقف بموجبها بريغوجين تقدم عناصره باتجاه موسكو.

ولم يصدر تعليق رسمي من الكرملين أو السلطات المعنية حول التسريبات التي نشرتها “كوميرسانت”، علماً أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أعلن، مساء السبت، التوصل إلى اتفاق بجهود الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يقضي بوقف تقدم قوات “فاغنر” نحو العاصمة موسكو، وعودتها إلى قواعدها في لوغانسك، مقابل عدم الملاحقة القانونية للمتمردين، ومن ضمنهم بريغوجين.

سكاي نيوز

العربي الجديد