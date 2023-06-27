الإعدام شنقاً .. إدراج المحكوم عليهم في قضية “ولاية السودان” على قوائم الإرهاب





أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حكمها بمعاقبة 4 متهمين من أصل 9 متهمين بإعدامهم شنقًا وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “ولاية السودان الإرهابية”. كما عاقبت متهم واحد بالسجن المؤبد وعاقبت 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات والسجن المشدد 3 سنوات لمتهم واحد.

وأمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليهم والكائنات التابعين لها ” داعش ـ ولاية السودان ” على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المنصوص عليها بقانون رقم 8 لسنه 2015 “جمهورية مصر” بشأن الكائنات الإرهابية والارهابيين وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية. وصدر الحكم برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان. والجدير بالذكر ان هذه القضية محبوس بها سبعة متهمين وهارب منها متهمين وهي القضية المقيدة برقم 19812 لسنه 2022 جنايات النزهة والمقيدة برقم 347 لسنه 2022 جنايات امن الدولة العليا.

“صحيفة الفجر”