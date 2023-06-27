آخر تطورات الغواصة تيتان: تفاصيل صادمة حول العقد الذي وقعه الركاب قبل بدء الرحلة





ما زالت عملية انفجار الغواصة تيتان بجوار حطام سفينة تيتانك، تتصدر اهتمام الكثير حول العالم، فمؤخرًا تم الكشف عن عقد واتفاقية يوقع عليها من سيبحر على متن الغواصة تيتان قبل الذهاب إلى أي رحلة على متن تلك الغواصة المنكوبة.

في تقرير جديد، نشرته الصحف الإسبانية، تحدث مايك ريس وألان استرادا، وهما راكبان سابقان ذهبوا في رحلة العام الماضي على متن تيتان لرؤية حطام تيتانيك، عن العقد الذي قاما بتوقيعه مع الشركة المالكة للتيتان OceanGate قبل الرحلة. وأظهر الركبان أن من ضمن بنود الاتفاقية أن تعمل الشركة على إخلاء طرفها من المسؤولية في حالة حدوث خطأ ما، كما يذكر العقد الالتزام بدفع سعر التذكرة بقيمة 250 ألف دولار، ليس هذا فقط، بل تم ذكر كلمة الموت خلال العقد أكثر من 3 مرات. ووفقًا للوثيقة يتم توضيح أنه لم يتم اعتماد هذه السفينة التجريبية أو اعتمادها من قبل أي هيئة تنظيمية، ويمكن أن تتسبب في إصابات جسدية أو صدمة نفسية أو وفاة .

ووصف الراكبان السابقان للتيتان أن الرحلة على متنها تعتبر مهمة انتحارية بالتأكيد، فالجميع على متن الغواصة يعلم جيدًا بالظروف التي سيواجهونها، ويقول الراكبان في تصريحاتهم: «كان هناك شرح كامل لكل المخاطر التي قد يتعرض لها من هم على متن تيتان، ومنها فقدان الحياة».

“المصر اليوم”