جريمة قبل عيد الأضحى .. قابيل قتل هابيل وزوجته أمام المارة





قابيل وهابيل من جديد .. قتل أخوه وزوجته أمام المارة، جريمة مفجعة راح ضحيتها رجل وزوجته على يد شقيقه الذي قتلهما عمدًا في وسط الشارع ليتركا خلفهما طفل صغير لا يعرف شيئًا عن الحياة سوى انه رأى والده ووالدته يقتلان بطريقة بشعة على يد عمه، الذي سدد لهما عدد طعنات نافذة بسلاح أبيض لسبب غريب في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

واشتدت الخلافات بين الشقيقين منذ فترة، لرغبة الأخ الأصغر في إجبار شقيقه على ترك المنزل بالإكراه، وحين إصرار الضحية على الرفض، بيت النية للانتقام من شقيقه الأكبر. وفي يوم الواقعة، أعد المتهم سلاحه الأبيض، وقرر تنفيذ خطته الشيطانية، وهرع نحو شقيقه بمسكنه، مشهرًا بوجهه السلاح، وسدد له طعنتين نافذتين، حتى خرج الشاب مهرولا إلى الشارع ولم يمكث كثيرًا فسقط قتيلا وسط بركة من الدماء حوله.

ولاحقته زوجته وهي تصرخ لتستنجد بالمارة، فلحقها نفس مصير زوجها، حيث سدد لها المتهم طعنات نافذة لتسقط قتيلة بجوار زوجها. تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بمقتل شخصين بأحد شوارع منطقة بولاق الدكرور. وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشخص خمسيني وزوجته، مصابين بطعنات نافذة بمناطق متفرقة بالجسد، وتم التحفظ على جثتهما تحت تصرف النيابة العامة. وتبين خلال التحريات الأولية، أن وراء ارتكاب الواقعة، هو شقيق الضحية الأصغر، وعقب تقنين الإجراءات، نجح رجال المباحث في القبض عليه واقتياده لديوان القسم، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

“صحيفة الأسبوع”