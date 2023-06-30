الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للأدوية





تختلف الآثار الجانبية للأدوية حسب نوع الدواء وجرعته ومدة استخدامه. ومع ذلك هناك بعض الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تحدث مع العديد من الأدوية، ومن بينها:

الدوار والصداع: يمكن أن يكون الدوار والصداع من الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للعديد من الأدوية، مثل العلاجات المضادة للاكتئاب والمضادة للقلق.

الغثيان والقيء: يمكن أن تسبب بعض الأدوية الغثيان والقيء، مثل الأدوية المضادة للسرطان والمضادة للالتهابات.

الإسهال: يمكن أن تسبب بعض الأدوية الإسهال، مثل الأدوية المضادة للالتهابات والمضادة للحموضة.

الحكة والطفح الجلدي: يمكن أن تسبب بعض الأدوية الحكة والطفح الجلدي، مثل الأدوية المضادة للحساسية.

النعاس والدوار: يمكن أن تسبب بعض الأدوية النعاس والدوار، مثل الأدوية المضادة للاكتئاب والأدوية المضادة للذهان.

الجفاف الفموي: يمكن أن تسبب بعض الأدوية الجفاف الفموي، مثل الأدوية المضادة للحساسية والأدوية المضادة للقلق.

يجب على المرضى الإبلاغ عن أي آثار جانبية يشعرون بها لطبيبهم، وعدم التوقف عن تناول الدواء دون استشارة الطبيب المعالج. قد يقرر الطبيب تعديل الجرعة أو تغيير الدواء إذا كانت الآثار الجانبية تسبب مشكلة خطيرة. مع تمنياتي للجميع بدوام الصحة والعافية.

د. نون الطيب – صيدلانية.

موقع “اهتمامنا”