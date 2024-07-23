كيف تتعافى من إدمان القهوة؟.. الطرق والبدائل

حذرت الدكتورة هبة عصام، استشارية التغذية العلاجية، من الإفراط في تناول المشروبات الغنية بالكافيين، خصوصًا القهوة، مشيرة إلى الطرق المختلفة للتخلص من إدمان القهوة.

وأوضحت «عصام» في تصريحات تلفزيونية لقناة «دي إم سي»، يوم الإثنين، أن الإفراط في تناول الكافيين يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة ضربات القلب وإدرار البول، مما يسبب فقدان السوائل والأملاح وقد يؤدي إلى الإجهاد الحراري.

وأكدت أن القهوة مفيدة للصحة، ولكن هذه الأضرار تظهر عند تناولها بكميات كبيرة بسبب محتواها من الكافيين. وأشارت إلى أن الكمية المسموح بها للفرد يوميًا لا تتعدى أربعة فناجين من القهوة التركية، مشيرة إلى أن الإسبريسو تحتوي على نسبة أعلى من الكافيين مقارنة بالقهوة التركية.

وأضافت أن التخلص من إدمان القهوة يمكن أن يحدث بشكل تدريجي من خلال تقليل الكمية التي يتم تناولها كوب أو اثنين في كل أسبوع، ويمكن استبدالها بالقهوة منزوعة الكافيين والتي تساعد على الحصول على مذاق القهوة دون أخذ قدر كبير من الكافيين.

المصري اليوم