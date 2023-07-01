الصغيرة فضحت الخيانة .. وعثر على صورة حميمية بهاتف زوجته مع الخائن!!





بعد يوم عمل شاق عاد إلى منزله منهكاً يتلهف لشربة ماء مثلجة لتروى ظمأه وتهون عليه من شدة حرارة ذلك اليوم والذى بلغت درجات الحرارة فيه وفقا لتقديرات الأرصاد درجات غير مسبوقة، زاد من شدتها تلك الرطوبة العالية التى صاحبت تلك الحالة غير المسبوقة من الطقس شديد الحرارة فى شهر أغسطس الماضى، وما أن دلف إلى مسكنه حتى ألقى بجسده المنهك على أول مقعد قابله، ولم يكن فى حاجة لنظم العبارات أو توجيه كلمات للتعبير عن حالته، فكمية العرق الذى يتصبب من جبينه، وملابسه التى ابتلت تماما من شدة تعرقه، كانت كافية للتعبير عن حالته، وقبل أن يحرك شفتيه لطلب شربة ماء، عاجلته زوجته بكوب كبير من العصير المثلج تكفى مجرد نظرة اليه وحدها لتروى الظمأ وتغسل العروق، فرفع الكأس إلى فمه وأنهاه فى رشفة واحدة من شدة عطشه وقبل أن يتحدث طالبا للمزيد عاجلته زوجته بكوب ثان فثالث، غير أنه قبل أن ينتهى منه، انتابته حالة من الدوار مع آلام شديدة بأمعائه، ووقفت الزوجة أمامه تتابع حالته وأسرعت لإحضار مشروب دافئ ليهدئ من «هيجان» معدته بسبب تلك المشروبات شديدة البرودة، لكن حالته ازدادت سوءا واندفع من فمه سائل أبيض ثم بدأ يفقد الوعى. وهو على تلك الحالة حضر نجل شقيقته بالمصادفة ولما شاهد خاله على تلك الحالة حمله مسرعا به إلى مستشفى الصف العام، حيث خضع لعملية غسيل للمعدة، فيبدو أنه تناول طعاما فاسدا بالشارع بسبب ارتفاع درجة حرارة اليوم، وبعد عدة أيام قضاها تحت الرعاية الطبية المكثفة بالمستشفى، عاد لمسكنه، ولكن كانت المفاجأة التى كشفت عنها طفلته والتى انتابتها حالة بكاء شديد بعد أن ارتمت فى أحضانه، فقد أفصحت له بأن سبب ما حدث له «قطرة بيلجيكا السامة» حيث شاهدت والدتها تضعها له فى أكواب العصير، وكانت الفاجعة أن ما حدث تم بالاتفاق مع ابن عم له.

لم يصدق الأب فى البداية رواية صغيرته إلا أن الشك ملأ قلبه حتى عثر على صورة حميمية بهاتف زوجته مع ابن عمه بمنزل الزوجية. وقائع الجريمة الآثمة بدأت ببلاغ تقدم به شاب فى بداية العقد الثالث من عمره إلى مركز الصف، يتهم فيه زوجته وابن عمه بمحاولة قتله وكشفت التحقيقات بعد سماع أقوال طفلتيه أن أمهما قامت بطحن أقراص مخدرة ووضعتها مع محلول قطرة «بيلجيكا» في أكواب العصير والشاى التى قدمتها له، وأوضحت إحدى ابنتيه أن الأم سبق أن أرسلت إحداهما إلى نجل عم الأب، بزعم إحضار قطرة للعين، إلا أنها شاهدتها تضع منها في المشروبات، كما قرر المجنى عليه أنه تفقد محتوى هاتف زوجته فعثر على رسائل متبادلة بين زوجته ونجل عمه تؤكد وجود علاقه غرامية بينهما، كما وجد بالهاتف صورا لزوجته «شبه عارية» بملابس تكشف عن مفاتن جسدها مع نجل عمه، وتبين له أن الصور بمسكن الزوجية، وعندما واجه زوجته أنكرت وجود أى علاقة، ادعت قيام نجل عمه بفبركتها للوقيعة بينهما، حيث توجه لأقاربه وأحضروا نجل العم في جلسة عرفية، فاعترف خلالها بتردده بشكل مستمر علي مسكن المجني عليه عقب انصرافه لعمله، حيث تربطه علاقة عاطفية بزوجة المجنى عليه، و قدم تسجيلا صوتيا لمحادثة بينهما تؤكد على وجود علاقة آثمة بينهما، واتفاقهما على التخلص من المجنى عليه عن طريق وضع السم له بالطعام والمشروبات، والزواج مباشرة بعد موته، حيث قام بشراء قطرة بيلجيكا ذات الأثر المميت وسلمها للطفلة الصغيرة لتوصيلها لوالدتها.

وبمواجهة المجني عليه لزوجته اعترفت له بقيامها بوضع القطرة وأقراص مخدرة قامت بسحقها، بالإضافة إلي سم الفئران في العصائر والشاى لإنهاء حياته. وأثبت تقرير الطب الشرعي إصابة المجنى عليه بالتهابات شديدة بالأمعاء والمعدة، إثر تناول مادة فوسفيد الزنك السامة، التي تسببت في إصابة المجنى عليه بإعياء شديد وقىء وإسهال مستمرين وآلام شديده بالبطن وهبوط بضغط الدم. وأوضح التقرير أن سرعة تدارك المجنى عليه بالعلاج وإجراء الاسعافات اللازمة أنقذته، بالإضافة لحاله كبد المجنى عليه الجيدة التى مكنته من التخلص السريع من السموم. ألقى القبض على الزوجة «المتهمة» من خلال فريق بحث أمر به اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لقطاع امن الجيزة وقاده اللواء أحمد خلف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والعميد محمد مختار رئيس مباحث جنوب الجيزة، بينما تمكن المتهم الثاني من الهرب قبل إلقاء القبض عليه، وأحيل المتهمان إلي محكمة جنايات الجيزة حيث وجهت النيابة للمتهمة الأولى تهمة الشروع في قتل زوجها بالسم بأن عقدت العزم وبيتت النية على إزهاق روحه على أثر علاقة آثمة تربطها بالمتهم الثانى ورغبتها فى الزواج منه، حيث دست له سما بشرابه قاصدة قتله، إلا انه قد خاب أثر الجريمة لسبب لادخل لإرادتها فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج . فيما وجهت للمتهم الثانى تهمة الاشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى فى ارتكاب الجريمة، بأن اتفق معها على ارتكابها، وساعدها بأن أمدها بمواد أخرى ضارة لتضعها بشراب المجني عليه فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو بيان التحقيقات. حيث عاقبت المحكمة المتهمين برئاسة القاضى محسن غراب وعضوية القاضيين أيمن عبد الحكم أشعث وأسامة عرفة بالسجن المؤبد.

“بوابة الأهرام”