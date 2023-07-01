شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تعبر عن اعجابها بطفل ردد إحدى أغنياتها وتمازحه: (حلو حلاة)





عبرت الفنانة الشهيرة ونجمة السوشيال الأولى في السودان هدى عربي عن اعجابها بطفل سوداني صغير ظهر خلال مقطع فيديو وهو يردد إحدى أغنياتها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب مقطع الفيديو على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت الفنانة على الفيديو الذي ظهر من خلاله الطفل (حلو حلاة) وكان طفل قد تغنى مع بعض أفراد أسرته داخل السيارة أغنية (نسائم الشتاء) التي تعد من آخر الأغنيات التي قام بانتاجها الفنانة هدى عربي قبل الحرب.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين