هيئة محامي دارفور: قوات الدعم السريع تتجه لإنهاء وجود أجهزة الدولة في ولايات دارفور





بسم الله الرحمن الرحيم

هيئة محامي دارفور وشركاؤها

(متابعات 84)

قوات الدعم السريع تتجه لإنهاء وجود أجهزة الدولة في ولايات دارفور ونشر الفوضى الشاملة .

الإنتهاكات والتجاوزات الجسيمة المستمرة بواسطة قوات الدعم السريع بعاصمتي ولايتي غرب ووسط دارفور (الجنينة وزالنجي) ومدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور ، وأم دافوق ورهيد البردي ومنواشي بولاية جنوب دارفور وكتم وطويلة والفاشر بولاية شمال دارفور تكشف بان هذه الإنتهاكات والأفعال المرتكبة لا علاقة لها على الإطلاق بأي عمل يستهدف الإنتقال الديمقراطي للبلاد ، بل تلحق هذه الجرائم المرتكبة الأضرار الفادحة بالديمقراطية وتعطلها .

تؤكد الهيئة بان هذا النهج إذا استمر سيؤدي قطعا إلى تدمير كل مدن ولايات دارفور وتشريد سكانها .

تدعم الهيئة كل الجهود والمبادرات المحلية بولايات دارفور للمساهمة في إنهاء الحرب .

1/ 7 / 2023