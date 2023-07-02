



لاهلنا السودانيين في القاهرة 🥰🥰🥰

العتبة في القاهرة تعتبر ارخص مكان تشتري منه كل لوازم البيت …

بحكم العتبة كبيرة فيها ناس مابتعرف وين تمشي ولذلك جمعت شوارع العتبة ووضحت كل شارع متخصص في شنو عشان يسهل الموضوع على الناس.

* الشوارع وتخصص كل شارع ….

1- درب السعادة الدخول ليه من شارع الأزهر. خاص بجميع أنواع المواد المنزلية.

2- حمام التلات الدخول من شارع بورسعيد. جميع أنواع الأواني والاطقم الخزفية (الصيني) والزجاجية.

3- شارع عبدالعزيز. جميع الكهرومنزلية غسالات وافران تلاجات مكيفات سخانات مراوح شفاطات خلاطات تلفزيونات ….. وكل مايخطر على بالك ….. الخ. وفيه محلات بيع الموبايلات المستعمله.

4- درب السادات من درب البرابره في الموسكي الدخول من شارع بورسعيد. محلات بيع مواد تغليف وحفظ الاغذية ومستلزمات المطاعم من الأكواب البلاستيكية والورقية واطباق السلفر والفلين والمناديل وسلفر ونايلون تغليف الاغذية والشوكات والملاعق البلاستكية وجميع انواع الاكياس وكل الفوارغ الخاصة بالاطعمة.

5- شارع باب البحر الدخول من شارع الجيش .

فية ورشتين نجارة خاصة بصناعة قوالب المعمول والدربات وكل الادوات المصنوعة من الخشب الخاصة بالمطبخ والعجين وماشابه ذلك.

6- شارع أمير الجيوش(النحاسين)

مدخل الشارع من أمام ميدان باب الشعرية. محلات بيع مستلزمات ومعدات المطاعم والفنادق ومعدات صنع الحلويات ومحلات الأواني الالومنيوم وستنلس فرز تاني ( يعني الرخيص) …

7- شارع باب البحر. الدخول من شارع كلوت بك. مواد غذائية جمله مثل الدقيق الأبيض، المشروبات والبسكويت والشيكولاتة …الخ ،

8- شارع الشنبكي. الدخول من شارع كلوت بك. كل المواد الخام الخاصه بالحلويات جملة وقطاعي، جميع أنواع الحلوى وشكلاطة المناسبات بالكيلو، جميع انواع المقرمشات والتسالي بالكيلو، جميع الفواكه المجففه مثل الزبيب والتين.. الخ ، جميع المكسرات جملة وقطاعي.

السكر الأبيض. كل شي موجود جملة وقطاعي.

9- شارع الموسكي مقسوم نصفين بشارع بورسعيد ادخلي من بدايته من شارع الجيش وكملي طول وعدي شارع بورسعيد وادخلي للجزء التاني.

محلات بيع الملابس النسائية والعبايات وملابس الأطفال والبطاطين وكل المفروشات. أفضل شارع تشتري منه ملابس.

10- شارع الغورية الدخول من باب زويله. محلات بيع الملابس النسائية وملابس العرائس والمفروشات.

11- حارة اليهود الدخول من شارع بورسعيد. فيها محلات لعب الأطفال ومحلات بيع المكياج ومواد الزينة ومحلات ملابس نسائية وأطفال والخردوات زي مسكات الشعر والامشاط والاستك …. الخ

12- شارع العسيلي الدخول من بداية شارع الجيش من ميدان العتبة.

محلات بيع الملابس النسائية وملابس الأطفال والملابس الداخليه.

13-شارع الرويعي .

بيع وصيانه جميع أنواع مكينات الخياطة. فيه سوق الاحذية والشنط النسائية بأسعار رخيصة لأنها بضاعة تصفية محلات ويوجد فيه اكسسوارات الموبليات واكسسوارات الحمامات.

14- حارة المزين الدخول من شارع الجيش. محلات بيع فصوص التزيين وكل الزينة التي تخص الخياطة والشجر والورد الصناعي وجميع أنواع الجوبير وكل مايتعلق بالزينة .

15- شارع الجامع الأحمر متفرع من شارع البوسطة . محلات بيع العطور والروائح.

16- ميدان الأوبرا بجانب جراج الأوبرا. محلات بيع الساعات الأصلية وهاي كوبي، والاجهزة الكهربائية مثل مكينات الحلاقة، الاستشوارات والفيري وأجهزة الراديو ….الخ

17 – شارع البوسطة. بياعين في الشارع. حقائب سفر، ملابس واحذية ….الخ.

18- شارع الأزهر جميع أنواع الأقمشة والستائر والبطاطين وكل المفروشات ومحلات معدات الورش ويوجد بياعين في الشارع يبيعوا في أحذية وشنط وملابس ومواد كهربائية ولعب أطفال … الخ.

19- درب البرابره الدخول ليه من شارع الجيش. يبيعوا في مستلزمات السبوع للمواليد ومحلات بيع الثريات والمواد الكهربائية. ومحلات بيع زينة رمضان الكهربائية والفوانيس.

20-شارع أحمد ماهر الدخول من شارع بورسعيد. محلات بيع الادوات والمعدات الزراعة والبذور وورش تصنيع الشوايات وفوانيس رمضان .

21- شارع الخيامية الدخول من شارع أحمد ماهر. محلات بيع الاروقه والخيام وكل الأقمشة الخاصة بيهم والاقمشة ذات الطابع الرمضاني والاقمشه ذات الطابع البدوي.

22- شارع الحمزاوي الصغير، الدخول من شارع الأزهر. محلات بيع الأعشاب والتوابل.

23- خان الخليل. التحف والثريات الكلاسيكية والهدايا ذات الطابع المصري والملابس المصريه التراثية .

24- سويقية المناصرة متفرع من شارع بورسعيد أمام مول الأزهر.

فيه محلات الموبليات والسراير والكراسي الخشبية ومحلات بيع المراتب ( الفرشات) والمخدات يعتبر ارخص مكان تشتري منه اثات.

25- شارع الجيش. جميع أنواع أكياس النايلون ونايلون الفقعات والتغليف الخاصه بالشحن واللازق العريضة الشفافة. ويوجد فيه محلات مواد التنظيف خام والكيماويات. ويوجد فيه محلات ملابس جمله. يوجد فيه محلات مواد الكهربائية.

26- شارع العطار متفرع من شارع محمد علي. محلات صيانة وبيع جميع قطع غيار الموبايلات

27- شارع محمد علي. فيه مطابع وصناعة أختام والواح إعلانات وادرع وشهادات التقدير.

28- شارع كامل صدقي. الفجالة.

يوجد فيه القرطاسيات والادوات المكتبية، السرميك، الأدوات الصحية مثل الأحواض والخلاطات وخراطيم الدش…الخ.

29- شارع كلوت بك. قطع غيار الادوات المنزلية مثل الخلاطات والمكانس الكهربائية…الخ. قطع غيار الأفران. اقمشة وخياطة اليونفورم يعني بدل طباخين ، بدل تخرج، بدل الحرفيين …الخ.

معدات الورش.

30- شارع نجيب الريحاني. محلات بيع مضخات المياه ، قطع غيار المكيفات والسخانات والغسالات ، أدوات الأمن والسلامة ، المواد الكهربائية الخاصة بالمصانع.

31- سور الازبكية. كل الكتب. كتب مدرسية، كتب تنمية ذاتية، روايات، كتب إنجليزي، كتب في جميع المجالات والتخصصات.

32- شارع الفواطيم متفرع من شارع المنصورية وأيضا في شارع المنصوريه فيه كم محل يبيعوا في الفحم بجميع أنواعه.

33- شارع المرجان الدخول من شارع محمد علي محلات بيع الاكترونيات زي الستلايت …الخ

نقاط قد تفيدك.

1- ميزات وعيوب السوق. 2- كيف تتعامل مع البياعين. 3- كيف تكون مستعد حتى لا تتفاجأ بكثرة المعروض وتضيع في وسط اعداد لا حصر لها من نفس نوع السلعة التي تريد شرائها وتصبح أقرب لتعريض نفسك للاستغلال. 4- كتبت بعض الإرشادات بخصوص العائلات التي ترغب في الذهاب ولكن متردده بسبب الزحمة.

أ- ميزات سوق العتبة

1- يعتبر ارخص مكان في القاهرة.

2- تجد فيه اي شي تعذر وجوده في أي مكان آخر.

3- فرق السعر كبير خصوصآ إذا عرفت كيف تتعامل مع البياعين.

4- مكان السوق يعتبر قريب نوعا ما من كل الأماكن في القاهرة مما يجعل تكلفة الذهاب والعوده مقبولة، وخصوصا إذا كنت موفق في الشراء بسعر جيد.

5- تجد فيه كل مايلزمك من الإبرة الى الصاروخ.

ب- عيوب سوق العتبة.

1- زحمة شديدة ولا تصلح للتسوق مع العائلة وخصوصآ في التوقيت الذي يكون فيه السوق مفتوح بالكامل.

2- تجد صعوبة في جمع كل ماتحتاج وخصوصآ عندما تكون قائمة الطلبات كبيرة لان الأمر يتطلب التنقل من شارع الي آخر سيرآ علي الأقدام ولايمكن أستخدام سيارة تجمع فيها الحاجات التي تم شرائها وذلك بسبب الزحمة الخانقة.

4- الأسعار لا تخضع لضابط وليس كل التجار عندهم مصداقية.

ت- كيف تكون مستعد ولا تضيع بسبب كثرة المعروض وتكون عرضة للاستغلال.

1- حدد النوع والعلامة التجارية للشيء الذي تريد شراءه وهذا ينفع مع كل السلع ولكن أكثر نفع مع الادوات الكهربائية وما شابه ذلك، مثلآ لو بتشري خلاط كهربائي ودخلت للسوق تجد أنواع وعلامات تجارية لا حصر لها وأنتي ما عارفة شنو المطلوب، هنا تكمن المصيدة والفخ !!!

2- اختر المحلات التي يوجد فيها كميات كبيره من السلع المرصوصة على الارفف في الغالب سيكون محل جمله وهذا لا يعني ستحصل على سعر جملة ولكن بعد الفصال وبعد أن يعرفك البائع شخص متفطن هنا على الأرجح ستشتري بسعر الجملة.

مستورده في الوكاله البلح بالنسبة للشغل يوجد ملابس مستورده مستعمله علي حسب درجه القطعة في جديد وفي استوك وفي استعمال خفيف وفي ماركات زاره بريشكا وتومى وبولو وفي ملابس مصرى قطن تصدير ويوجد كمان مفروشات وملايات ومفارش واتياب سوداني وقماش ليبس وسوريهات جاهز واقمشه

ج- نصائح بخصوص العائلات التي لا ترغب في الذهاب بسبب الزحمة الخانقة.

1- في حدود الساعة 8:30 يبدأ السوق في الفتح وفي حدود الساعة 10:30 تبدأ بوادر الزحمة الخانقة، لازم تكوني الساعة 8:30 موجود في السوق وامامك فقط 3 ساعات تقدري تتحركي فيهم براحتك، ولازم تكوني مجهزة نفسك وعارفة حاجاتك وعارفة الأماكن. باستتناء شارع عبدالعزيز الخاص بالكهرومنزليه يفتح بعد الساعة 10 ولكن بحكمه شارع واسع تقدري تحركي براحتك.

ولكن الصراحة أفضل توقيت لتسوق هو لما يكون السوق مفتوح كله لأن البياعين عارفين السوق الكل فاتح والكل خايف على الزبون يمشي ويعطيك أقل سعر بعد المفاصله.

*متداول