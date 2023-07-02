بعد الانتشار الكبير لفيديو الصدم والاعتداء .. السلطات السعودية تتحرك ضد الجاني





أعلنت السلطات السعودية، السبت، القبض على مواطن وإحالته للنيابة العامة، بعد صدمه شخصا بسيارة والاعتداء على آخر. وانتشر مقطع فيديو بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، لسائق يندفع نحو شخصين بسيارته في إحدى محطات البنزين.

وبعد صدمه لأحدهما بالسيارة، اعتدى على الشخص الآخر الذي استطاع التحرك سريعًا قبل أن تصدمه السيارة.

وأصدر جهاز الأمن العام السعودي، بيانًا، أعلن فيه القبض على المواطن المعتدي في الواقعة التي جرت في منطقة الباحة جنوبي المملكة، وإحالته للنيابة. وأضاف البيان أنه “جار القبض على من نشر محتوى مرئيًا بذلك، لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية”. ولم تكشف السلطات السعودية عن تفاصيل أخرى حول الواقعة أو أسباب الاعتداء.

“الحرة”