وقف الدعم الاستثنائي عن 8 ملايين بطاقة تموين في مصر





أوقفت وزارة التموين المصرية الدعم الاستثنائي المقرر لنحو 8 ملايين بطاقة تموينية، اعتباراً من أمس السبت، والذي تتراوح قيمته ما بين 100 و300 جنيه شهرياً (من 3.23 إلى 9.7 دولار تقريباً) لإجمالي 36 مليون مواطن تقريباً، من الأسر الأولى بالرعاية، بحجة انقضاء فترة الدعم بحلول تاريخ 30 يونيو/ حزيران 2023.

وأقرت الوزارة الدعم الاستثنائي اعتباراً من 1 سبتمبر/ أيلول 2022، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك للأسر التي يقل معاشها الشهري عن 2500 جنيه، أو يقل راتب عائلها عن 2700 جنيه شهرياً، بالإضافة إلى أصحاب معاش “تكافل وكرامة”، وذوي الاحتياجات الخاصة من الحاملين لبطاقة الخدمات المتكاملة، والأرامل، والمطلقات، شريطة إدراج أسمائهم على بطاقات دعم التموين، التي يستفيد منها نحو 64 مليون مواطن من أصل 105 ملايين.

وبلغت مدة صرف الدعم الاستثنائي 9 أشهر، بتكلفة قدرت بنحو 833 مليون جنيه شهرياً، وشمل إضافة 100 جنيه شهرياً على بطاقات التموين المُسجلة عليها أسرة واحدة، وعددها نحو 7.7 ملايين بطاقة، و200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، وعددها 332 ألفاً و328 بطاقة، و300 جنيه للبطاقات التي تتضمن أكثر من ثلاثة أسر، وعددها 926 بطاقة فقط.

غير أن الوزارة استردت جانباً كبيراً من الزيادة الاستثنائية المخصصة للأسر الأكثر احتياجاً، بعد رفع أسعار 29 سلعة تباعاً من أصل 32 مدرجة على بطاقات الدعم التموينية، من بينها سلع أساسية مثل الأرز الأبيض والسكر وزيت الطعام والمعكرونة والعدس والفول والدقيق (الطحين).

وتضاعفت أسعار بيع السلع على بطاقات التموين المدعومة، مقارنة بمتوسط أسعارها بداية عام 2022، مع ثبات مبلغ الدعم بقيمة 50 جنيهاً (نحو 1.6 دولار) لأول 4 أفراد مقيدين على البطاقة، و25 جنيهاً للفرد الخامس، تحت ذريعة ارتفاع التكلفة الفعلية للسلع الأساسية، وضمان وصولها للمواطنين من دون حدوث أزمات.

وفي 1 مايو/ أيار الماضي، قررت وزارة التموين رفع سعر الأرز والسكر المعبأ بنسبة 20%، من 10.5 جنيهات إلى 12.6 جنيهاً للكيلوغرام، وزيت الطعام (خليط) بنسبة 20%، من 25 جنيهاً إلى 30 جنيهاً للعبوة (0.8 لتر)، والمعكرونة بنسبة 24%، من 10.5 جنيهات إلى 13 جنيهاً للعبوة (800 غرام)، ومن 5.25 جنيهات إلى 6.5 جنيهات (400 غرام).

كذلك زاد سعر العدس بنسبة 75%، من 12 جنيهاً إلى 21 جنيهاً (500 غرام)، والفول بنسبة 20%، من 7.5 جنيهات إلى 9 جنيهات (500 غرام)، والدقيق المعبأ بنسبة 64%، من 11 جنيهاً إلى 18 جنيهاً للكيلوغرام، والسمن الصناعي بنسبة 20%، من 30 جنيهاً إلى 36 جنيهاً (800 غرام)، والشاي بنسبة 42%، من 3.5 جنيهات إلى 5 جنيهات (40 غراماً).

سكاي نيوز

العربي الجديد