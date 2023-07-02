اشادة بخدمات التأمين الصحي





اشاد المستفيدون من خدمة التأمين الصحي فرع إقليم النيل الازرق بالخدمات الصحية للتأمين الصحي وبجهد القائمين على تقديم الخدمات الصحية فترة عيد الاضحى المبارك على الرغم من المشاكل والقضايا والظروف التى تمر بها البلاد.

وقال دكتور ابوبكر الصديق عوض مدير فرع التأمين الصحي بإلاقليم فى تصريح لسونا أن التأمين وفر العديد من المنافذ لخدمة مستخدمى التأمين الصحي بإلاقليم على الرغم من الظروف التي تواجه الخدمات الصحية.

وأوضح ابوبكر أن المنافذ التى قدمت الخدمات خلال عطلة العيد هى مركز السكري بالدمازين ومركز بكري يس بالرصيرص وصيدلية السلامة ومستشفى الشرطة ومستشفى النساء والتوليد ومستشفى الدمازين التعليمى.

وأعرب مدير التامين عن تقديره لتفهم المواطنين لدواعى فرض رسوم على الخدمات الطبية دعما واستنادا لاستمرارية تقديم أفضل الخدمات. .

سكاي نيوز

وكاله سونا