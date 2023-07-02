بدء صرف فروقات الحجاج بالريال





اعلن الاستاذ احمد سرالختم الخضر الامين العام للمجلس الاعلى للحج والعمرة ان مكتب شؤون حجاج السودان قد شرع مساء أمس السبت في صرف الفروقات للحجاج حسب جداول التفويج الى السودان من ميناء جدة الاسلامي.

وبدأ مكتب شؤون حجاج السودان في عمليات الصرف لتسوية استرداد فرق رسوم خدمات النقل والحزم المصاحبة من والى المملكة العربية السعودية (جوا – بحرا) للحجاج المتقدمين للسفر عبر الطيران ولم تشملهم الخدمة وذلك تنفيذا لتوجيهات الاستاذ عبدالعاطي احمد عباس وزير الشؤون الدينية والاوقاف رئيس مكتب شؤون حجاج السودان باسترداد فرق رسوم النقل بين الطيران والبحر للحجاج الذين قاموا بسداد رسوم النقل بالجو والخدمات المصاحبة ولم يتم الوفاء بذلك للظروف المعلومة، على ان يتم السداد بالريال السعودي بالاراضي المقدسة وقبل مغادرة الححاج الى السودان .. واضاف سرالختم ان ذلك يشمل الحجاج الذين سيتم تفويجهم الى المدينة المنورة في الموسم الثاني.. وقال سرالختم ان تسوية استرداد الفرق حسب تكلفة السفر بالطيران لكل ولاية من ولايات السودان، حيث بلغ اعلى فرق لحجاج ولاية البحر الاحمر 3304 ريال للحاج بينما ادنى فرق 702 ريال لحجاج ولاية غرب دارفور ، فيما بلغ فرق حجاج ولاية الخرطوم 1112 ريال للحاج .. كما اكد الامين العام للمجلس الاعلى للحج والعمرة ان اجراء تسويات الاسترداد للذين لم يؤدوا فريضة الحج لظروف تتعلق بالاوضاع الامنية او لفقدان وتجديد الجوازات الخاصة بهم سيتم عقب انتهاء موسم الحج مباشرة بالسودان ..

سكاي نيوز

وكاله سونا