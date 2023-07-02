الدفاع المدني يشيد بالإجراءات الاحترازية للجزيرة لمجابهة الخريف





إستعرض المهندس أبو بكر عبد الله وزير البنى التحتية والنقل المكلف بولاية الجزيرة لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم اللواء شرطة قرشي حسين مدير دائرة الطوارئ والعمليات بقوات الدفاع المدني ترتيبات وزارته الإحترازية لمجابهة فصل الخريف مشيراً لحفر وتطهير المصارف الرئيسية عبر هيئة الطرق والجسور وتشييد الطريق الموزاي لكبري الكريبة وتركيب العلامات المرورية لمسارات الطرق الجديدة مجدداً حرص وزارتة ليكون خريف هذا العام 2023م آمن وتفادي سلبيات خريف العام السابق ..

من جانبه اشاد مدير دائرة الطوارئ والعمليات بقوات الدفاع المدني بالإحترازات التي وضعتها وزارة البنى التحتية مؤكداً أن تضافر الجهود وتوظيف الموارد المتاحة وأحكام التنسيق يسهم في تقليل الآثار السالبة للخريف ..

سكاي نيوز

وكاله سونا