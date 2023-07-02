السيطرة على حريق في شارع السودان





تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق اندلع بجوار سنتر مشهور بشارع السودان. وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بشارع السودان.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع قطاع الشمال. تبين بالفحص اندلاع حريق بمخلفات بجوار السنتر وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران ومنعوا امتدادها إلى المجاورات.

“صحيفة الأسبوع”