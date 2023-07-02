المعهد الافريقي للديمقراطية والتنمية يحتفل باليوم العالمي للتعاونيات





احتفل المعهد الافريقي للديمقراطية والتنمية ( افد) بالنيل الازرق باليوم العالمي للتعاونيات وذلك بمشاركة عدد من الجهات ذات الصلة والشركاء. وفي تصريح لسونا اوضح الاستاذ انور بشير مدير المعهد الافريقي للديمقراطية والتنمية ان الاحتفالية في هذا العام ركزت علي التوعية باهمية التعاونيات وحث مكونات المجتمع المدني وكافة الجهات ذات الصلة بضرورة نشر ثقافة التعاونيات وعلي الجهات الحكومية تسهيل تكوين هذه التعاونيات. واضاف انور ان الاحتفال تخلله تقديم حلقة اذاعية بمشاركة الادارة العامة للتعاون ومسجل الجمعيات التعاونية بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وشبكة نساء النيل الازرق للسلام والتنمية وهي تضم عدد من الجمعيات التعاونية. وناشد انور الاتحادات المهنية وتنظيمات المجتمع باهمية توسيع مظلة الجمعيات التعاونية وذلك للفوائد التي تحققها في تنمية المجتمع .

سكاي نيوز

وكاله سونا