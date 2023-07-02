بولندا تشدد الأمن على حدودها مع بيلاروسيا ردا على خطط مجموعة فاغنر





قال وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي، اليوم الأحد، إن بولندا ستنشر أفراد شرطة إضافيين على حدودها مع بيلاروسيا لتعزيز الأمن، وذلك بعد أن أعلنت مجموعة فاغنر العسكرية الروسية خططا لإقامة قاعدة هناك.

ومن المقرر أن تقوم قوات الشرطة الإضافية البالغ قوامها 500 فرد، بينهم أعضاء في وحدة مكافحة الإرهاب، بدعم 5 آلاف فرد من قوات حرس الحدود وألفي جندي يتمركزون بالفعل على طول الحدود مع الجارة الشرقية للبلاد.

وكان نائب رئيس الوزراء ياروسلاف كاتشينسكي، المسؤول عن القضايا الأمنية، أعلن مؤخرا أنه ستتم زيادة الأفراد النظاميين وتعزيز التحصينات الحدودية.

وبحسب كاتشينسكي، فقد علمت بولندا أنه من الممكن استيعاب ما يصل إلى 8 آلاف مسلح تابع لقوات فاغنر في بيلاروسيا.

وأعلن حرس الحدود البولندي أن 187 شخصا حاولوا العبور من بيلاروسيا إلى بولندا بشكل غير قانوني أمس السبت.

وتشترك بولندا مع بيلاروسيا، حليفة روسيا، في حدود تمتد لمسافة 418 كيلومترا. وبعد إحباط تمرد فاغنر مطلع الأسبوع الماضي، انتقل رئيس المجموعة يفغيني بريغوجين إلى بيلاروسيا، إثر توسط الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لحل الأزمة ووفر ملاذا آمنا له ولقواته.

سكاي نيوز

الجزيرة