الاحتجاجات تمتد إلى سويسرا.. توقيف 7 أشخاص في لوزان إثر أعمال شغب تأثرت بالأحداث في فرنسا





أعلنت الشرطة السويسرية اليوم الأحد توقيف 6 مراهقين وشخص راشد في أعقاب اضطرابات ليلية بمدينة لوزان تأثر منفذوها بأعمال الشغب في فرنسا، بعد أن خرب أكثر من 100 شاب متاجر في وسط المدينة.

ورغم محدوديتها مقارنة بأعمال الشغب في فرنسا فإن الاضطرابات شهدت إلقاء حجارة وتحطيم نوافذ متاجر مساء أمس السبت في هذه المدينة السويسرية الناطقة بالفرنسية.

وشهدت فرنسا ليلة خامسة من أعمال الشغب أوقف خلالها أكثر من 700 شخص، وذلك على خلفية قتل الفتى نائل (17 عاما) ذي الأصول الجزائرية برصاص شرطي أثناء عملية تدقيق مروري.

وقالت شرطة لوزان -في بيان- “تكرارا للأحداث وأعمال الشغب التي اندلعت في فرنسا تجمّع أكثر من 100 شاب في وسط لوزان وألحقوا أضرارا بمتاجر”.

وأضافت الشرطة أن أعمال العنف بدأت “بعد دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي، وحُطمت خلالها العديد من واجهات المتاجر”.

وتابعت “اضطر عناصر الشرطة مرارا إلى تفريق شبان عدوانيين ملثمين رشقوهم بالحجارة وزجاجات حارقة”.

وتم نشر حوالي 50 عنصر شرطة، ولم تسجل إصابات أثناء أعمال الشغب.

والموقوفون هم 3 مراهقات تتراوح أعمارهن بين 15 و16 سنة (بوسنية وبرتغالية وصومالية) و3 مراهقين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما (سويسري وجورجي وصربي)، ورجل سويسري يبلغ 24 عاما.

وصرح متحدث باسم شرطة لوزان بأنه “من الواضح تماما مما شهدناه أن هؤلاء الشباب تأثروا بالوضع في فرنسا”.

وقال بيار أنطوان هيلدبراند عضو مجلس لوزان لتلفزيون “آر تي إس” (RTS) السويسري العام “لا شيء يبرر هذه المحاولات المنظمة لنهب المتاجر”.

وأضاف “لم تبدأ في شكل مظاهرة، نحن نواجه أناسا ينظمون أنفسهم لتحطيم النوافذ ونهب البضائع”.

سكاي نيوز

الجزيرة