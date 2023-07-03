حميدتي ح يكون وين بعد: سنة، سنتين، 10 سنين؟ طيّب عبد الرحيم دقلو؟





ان نخلص من اسطوانة الحلول السلميّة الفي الأحلام دي؛

أيّ زول بيمنّي الناس بحل سلمي يتفضّل يورّينا لو تابعناه في رؤيته دي، حميدتي ح يكون وين بعد:

١) سنة؟

٢) سنتين؟

٣) ١٠ سنين؟

طيّب عبد الرحيم دقلو؟

طيّب فارس النور؟

طيّب ياخ النقيب سفيان؟

حميدتي مجرم؛

مكانه السجن؛

بالعدم المنفى؛

لكن ما القصر بأيّ حال من الأحوال؛

ما عنده أيّ حق يعتّب القصر الرئاسي، وللا يكون عنده رتبة في الجيش، وللا إقطاعيّة في تعدين الذهب؛

أيّ زول شايف حميدتي عنده حق زي دا يتفضّل في التعليقات يورّينا استحق الحاجة دي في ياتو شريعة؟

نحن مشكلتنا إننا دايرين نخلص من العصابة دي، ونتخلّص من المجرم دا؛

إنت لمن تجيب المجرم دا رمز سيادة، زي ما عملت في تفاوضك الفات، وتحرّس عصابته عاصمة البلاد، داير تحل ياتو مشكلة بالضبط؟

وبالله ماف زول يجي يقول لي جابهم الجيش؛

أسمع كلام إبراهيم الشيخ دا، متحدّثاً باسم الحرّيّة والتغيير، وباسم المؤتمر السوداني؛

وشوفه بلمّع في حميدتي وعصابته كيف؟



الكلام دا قبل ما نسمع بي برهان وياسر العطا وكبّاشي!

#حميدتي_انتهى

#تشليع_الدعم_السريع

#قحت_لاتمثلني

عبد الله جعفر

