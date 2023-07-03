بسبب منشور عن “الخروف”.. إحالة الإعلامية رضوى الشربيني إلى التحقيق





أحالت قناة “سي بي سي” المصرية، اليوم الأحد، الإعلامية المختصة بالشؤون النسوية رضوى الشربيني إلى التحقيق بعد أن أثارت جدلًا واسعًا وانتقادات جراء منشور على صفحتها الخاصة عبر منصة “فيسبوك”. وكانت الشربيني التي لاقت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية انحيازها لقضايا النساء، قد كتبت عبر صفحتها: “لا أفهم الفتيات اللواتي لا يحبن أكل لحم الخروف، رغم أنهن يرتبطن به”. وتسبب المنشور بهجوم واسع من ناشطين على مواقع التواصل اعتبروا ما قالته الإعلامية المصرية “إهانة متعمدة للرجال، ولا يمت لحقوق المرأة بشيء، ويسيء دون تحديد لعموم الرجال، طالما ابتعد عن الدقة واتجه بمنحى ساخر وغير محدد”.

وسرعان ما اتخذت القناة التي تقدم الشربيني بها برنامجها، موقفًا من الموضوع، وأعلنت في بيان رسمي إحالة الإعلامية المصرية إلى التحقيق، مشيرة إلى أن السبب هو المنشور “الذي قامت بنشره على صفحتها الشخصية والذي تسبب في إساءة لاسم المؤسسة، رغم أنه لم يذع أو ينشر على أي منصة من منصات القنوات”. وعمدت الشربيني لاحقًا إلى حذف المنشور، فيما انقسم رواد مواقع التواصل حول الإجراء الذي اتخذته القناة بحقها، فمنهم من اعتبر أنه في محله، ومنهم من قال إن في الخطوة مبالغة، طالما أن المنشور يعد في نطاق السخرية ليس إلا. ودعمت المخرجة روجينا بسالي خطوة القناة في تعليق لها على صفحتها في فيسبوك، وقالت: “تصرف مسؤول ومحترم جدًا، وأتمنى اختفاء الظواهر العجيبة هذه، فهؤلاء لسن مذيعات ولا جلسات المصاطب هذه بإعلام”.

واشتهرت الشربيني في برنامجها الذي تقدمه منذ عام 2017 على القناة بعد أن تنقلت في عدد من القنوات المحلية، وخصت الإعلامية البالغة من العمر 42 عامًا مواضيع برنامجها لدعم النساء، وتقديم النصائح لهن. وتنقسم الآراء حول المضمون الذي تقدمه الإعلامية المصرية، بين من يرى أنها تتعمد المبالغة في تقديم النصح، وبين من يدعم بشدة وخاصة من النساء، فيما يحلو للبعض أن يقارن بينها وبين الإعلامية ياسمين عز. وكانت عز قد أحيلت كذلك إلى التحقيق في قناة “سي بي سي”، في يناير/ كانون الثاني الماضي بعد تصريحات اعتبرها المجلس القومي للمرأة “مهينة ورجعية وتمثل إهانة وتحقيرًا وتقليلًا من شأن المرأة المصرية”. وفيما تتعمد الشربيني إظهار قوة النساء وتدعوهن للتحرر من سطوة الرجال، تلجأ عز إلى اعتبار أن الرجل “نعمة من الله” وعلى المرأة تكريمه، وفق تصريحات عديدة لها، الأمر الذي يثير التراشق الكلامي بينهما على مواقع التواصل دون أن تسمّيَ إحداهما الأخرى.

“تلفزيون العربي”