إيطاليا تحث على منع انتقال احتجاجات فرنسا إلى دول أخرى





حث وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، الإثنين، على منع انتشار الاحتجاجات في فرنسا إلى دول أخرى.

وقال تاجاني لقناة “Rai3” المحلية إن “الوضع في فرنسا يبدو أنه قد تم تهدئته الليلة الماضية، على خلفية الاحتجاجات التي تندلع منذ نحو 6 أيام في عدد من المدن احتجاجا على مقتل الشاب نائل برصاص الشرطة”.

وشدد تاجاني: “يجب أن نمنع انتشار هذا الوضع إلى بلجيكا وسويسرا ومناطق أخرى ناطقة بالفرنسية، وذلك من خلال عزل المتورطين في أعمال عنف وحل المشاكل على المستوى السياسي”.

كما دعا وزير الخارجية الإيطالي المواطنين الإيطاليين في فرنسا إلى اتباع تحذيرات السلطات المحلية وتجنب مناطق الاشتباك.

وامتدت الاحتجاجات، التي بدأت في مدينة نانتير، إلى مدن أخرى في المساء التالي، بما في ذلك ليون وتولوز وليل ومرسيليا.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية مقتل رجل إطفاء وتوقيف 157 شخصا خلال ساعات الليل.

وتشهد فرنسا منذ أيام غضبا واسعا واحتجاجات تخللتها أعمال شغب ومواجهات مع الشرطة، تنديدا بمقتل الشاب نائل برصاصة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة، بذريعة عدم امتثاله لدورية مرورية في ضاحية نانتير غرب باريس.

ووجه الادعاء الفرنسي إلى الشرطي الموقوف (38 عاما) تهمة القتل العمد.

سكاي نيوز

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